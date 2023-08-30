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Южная Корея из-за сброса воды с «Фукусимы» проверит все соляные фермы

Южная Корея из-за «Фукусимы» проверит на радиацию фермы по добыче морской соли
Фото: Lee Jae-Won / AFLO / Global Look Press
Фото: Lee Jae-Won / AFLO / Global Look Press

Южная Корея проверит продукцию предприятий по добыче морской соли по всей стране на содержание радиоактивных веществ после начала сброса воды с японской АЭС «Фукусима-1» в океан, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на министерство морского и рыбного хозяйства страны.

Проверка пройдет на всех 687 небольших соляных фермах страны, заявил вице-министр Пак Сон Хун во время регулярного брифинга по проблеме Фукусимы. «Мы завершим проверку на соляных фермах к октябрю, когда закончится сезон производства соли в этом году. Затем правительство проведет проверку уже упакованной соли», — сказал Пак. На данный момент правительство проверило 109 образцов продукции с 86 соляных ферм, и все они соответствуют стандартам безопасности, добавил он.

C апреля Министерство морского и рыбного хозяйства Южной Кореи регулярно проверяет на радиацию продукцию 150 крупных соляных предприятий страны. После начала сброса воды с «Фукусимы-1» оно решило расширить проверку и на все малые предприятия.

Япония начала сброс воды с АЭС «Фукусима-1» 24 августа. Эта вода использовалась для охлаждения реакторов после аварии на атомной станции в 2011 году, с тех пор она хранилась более чем в 1 тыс. резервуаров на территории станции. Воду подвергают очистке перед сбросом в океан, однако очистить ее от радиоактивного вещества тритий невозможно. Воду будут сливать в океан постепенно: первый этап будет проходить непрерывно в течение 17 дней. Ожидается, что сброс всей воды займет около 30 лет.

Несмотря на одобрение МАГАТЭ, этот шаг Японии беспокоит правительства многих стран.

Так, Южная Корея ранее продлила действующий с 2011 года запрет на импорт японских морепродуктов из восьми префектур Японии, включая Фукусиму. А представитель МИД Китая предложил выпить воды с АЭС «Фукусима-1» всем, кто уверен в ее безопасности. «Если кто-то считает, что радиоактивно загрязненная вода с АЭС «Фукусима» пригодна для питья или плавания, мы предлагаем японской стороне использовать этим людям ее для питья и купания, вместо того чтобы сбрасывать ее в океан, вызывая беспокойство международного сообщества», — заявил представитель ведомства Ван Вэньбинь. С 24 августа Пекин запретил поставки морепродуктов из Японии.

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Теги
«Фукусима-1» Южная Корея рыболовство
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