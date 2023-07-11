Китай предложил попить воду с «Фукусимы» заявляющим о ее безопасности

В МИД Китая предложили попить воду с АЭС «Фукусима» всем, кто уверен в ее безопасности

Резервуары с водой из АЭС «Фукусима» (Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters)

Те, кто уверен в безопасности воды с аварийной АЭС «Фукусима-1», должны использовать ее для питься и купания, заявил на брифинге официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

«Если кто-то считает, что радиоактивно загрязненная вода с АЭС «Фукусима» пригодна для питья или плавания, мы предлагаем японской стороне использовать радиоактивно загрязненную воду для питься и купания этими людьми, вместо того чтобы сбрасывать ее в океан, вызывая беспокойство международного сообщества», — сказал он (цитата по ТАСС).

В марте 2011 года у восточного побережья острова Хонсю в Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0, которое вызвало цунами. Из-за этого на АЭС «Фукусима-1» произошла авария. Подвальные помещения, в которых находились распределительные устройства, резервные генераторы и батареи, затопило, что привело к обесточиванию станции и отказу систем аварийного охлаждения. В результате ядерное топливо в реакторах энергоблоков расплавилось и произошла пароциркониевая реакция, которая привела к накоплению водорода. На станции произошел взрыв. В связи с утечкой радиации население эвакуировали. Сейчас на территории АЭС ведутся работы по ликвидации последствий аварии.

В апреле 2021 года японское правительство объявило, что через два года власти начнут сливать в Тихий океан очищенную от радиоактивных веществ воду с атомной электростанции «Фукусима-1». «Утилизация [воды] является неизбежной проблемой при выводе [АЭС] из эксплуатации», — говорил занимавший тогда пост премьер-министра Ёсихидэ Суга.

5 июля глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси передал премьеру Японии Фумио Кисиде доклад, в котором организация признала японский план по сбросу воды в океан безопасным.

После этого власти Китая запретили импорт продуктов из десяти префектур Японии «с целью предотвращения ввоза в Китай зараженных радиацией японских продуктов питания и обеспечения безопасности импортируемого продовольствия для китайских потребителей».

В России призвали Японию быть прозрачной в вопросе сброса воды. «Мы ни в чем не обвиняем Токио, однако настоятельно призываем проявлять как можно больше транспарентности и информировать обо всех своих действиях, которые могут представлять радиационную угрозу», — говорила представить МИДа Мария Захарова.

