Китай предложил попить воду с «Фукусимы» заявляющим о ее безопасности

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 100,42 (+0,6) Инвестиции, 10 июл, 16:02 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 91,49 (-0,19) Инвестиции, 10 июл, 16:02
Как из группы вырастить популярное медиа о ночной жизни РБК и ВКонтакте, 15:11
Как прошел Финансовый конгресс Банка России Пресс-релиз, 15:07
Регулятор Британии закрыл 26 незаконных криптобанкоматов Крипто, 15:05
Spiegel опубликовал фрагмент заявления НАТО по Украине Политика, 15:03
Удобное жилье и условия для развития: как бизнес строит города будущего Тренды, 15:03
Китай предложил попить воду с «Фукусимы» заявляющим о ее безопасности Политика, 15:02
Найдена окаменелость таинственного и чрезвычайно редкого животного Life, 15:01
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Добыча инноваций: как работают R&D-структуры металлургических компаний Тренды, 14:57
Дерипаска написал об определяющих жизнь молодежи «вашингтонских старцах» Политика, 14:52
ЕСПЧ назвал неэффективным расследование убийства Бориса Немцова Политика, 14:52
Германия передаст Украине новые танки Leopard и другую помощь на €700 млн Политика, 14:47
Индонезия задержала танкер под флагом Ирана Политика, 14:42
Маркетплейс не спасет: зачем бизнесу интернет-магазин в новых реалиях Pro, 14:39
Как получить полную информацию о потенциальном бизнес-партнере Тренды, 14:37
Политика ,  
0 

Китай предложил попить воду с «Фукусимы» заявляющим о ее безопасности

В МИД Китая предложили попить воду с АЭС «Фукусима» всем, кто уверен в ее безопасности
Резервуары с водой из АЭС &laquo;Фукусима&raquo;
Резервуары с водой из АЭС «Фукусима» (Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters)

Те, кто уверен в безопасности воды с аварийной АЭС «Фукусима-1», должны использовать ее для питься и купания, заявил на брифинге официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

«Если кто-то считает, что радиоактивно загрязненная вода с АЭС «Фукусима» пригодна для питья или плавания, мы предлагаем японской стороне использовать радиоактивно загрязненную воду для питься и купания этими людьми, вместо того чтобы сбрасывать ее в океан, вызывая беспокойство международного сообщества», — сказал он (цитата по ТАСС).

В марте 2011 года у восточного побережья острова Хонсю в Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0, которое вызвало цунами. Из-за этого на АЭС «Фукусима-1» произошла авария.

Подвальные помещения, в которых находились распределительные устройства, резервные генераторы и батареи, затопило, что привело к обесточиванию станции и отказу систем аварийного охлаждения. В результате ядерное топливо в реакторах энергоблоков расплавилось и произошла пароциркониевая реакция, которая привела к накоплению водорода. На станции произошел взрыв. В связи с утечкой радиации население эвакуировали. Сейчас на территории АЭС ведутся работы по ликвидации последствий аварии.

В апреле 2021 года японское правительство объявило, что через два года власти начнут сливать в Тихий океан очищенную от радиоактивных веществ воду с атомной электростанции «Фукусима-1». «Утилизация [воды] является неизбежной проблемой при выводе [АЭС] из эксплуатации», — говорил занимавший тогда пост премьер-министра Ёсихидэ Суга.

5 июля глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси передал премьеру Японии Фумио Кисиде доклад, в котором организация признала японский план по сбросу воды в океан безопасным.

После этого власти Китая запретили импорт продуктов из десяти префектур Японии «с целью предотвращения ввоза в Китай зараженных радиацией японских продуктов питания и обеспечения безопасности импортируемого продовольствия для китайских потребителей».

Читайте на РБК Pro
«Жизнь коротка, сходи за шоколадом»: Жан-Клод Ван Дамм — о питании
Как защититься от падения рубля в 2023 году: четыре ключевых способа
Как разработчик мозговых имплантов Илона Маска подорожал до $7 млрд
Начал с дедушкиных $800: как Тимур Турлов заработал состояние в $3,1 млрд

В России призвали Японию быть прозрачной в вопросе сброса воды. «Мы ни в чем не обвиняем Токио, однако настоятельно призываем проявлять как можно больше транспарентности и информировать обо всех своих действиях, которые могут представлять радиационную угрозу», — говорила представить МИДа Мария Захарова.
 

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Теги
АЭС Фукусима Япония Китай КНР
Материалы по теме
США перебросили в Японию стратегические бомбардировщики
Политика
Япония сделала исключение из санкций для проектов на Сахалине и Ямале
Бизнес
В Токио осудили российский закон о Дне победы над милитаристской Японией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter