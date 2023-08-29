branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 103,48 (+0,23) Инвестиции, 16:00 Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 95,71 (+0,24) Инвестиции, 16:00
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климате РБК и ЭЛСИ, 23:40
Умерла сенатор от Вологодской области Елена Авдеева Политика, 23:15
В приемной «Единой России» в Новой Каховке произошел взрыв Политика, 23:08
Ураган «Идалия» приближается к штату Флорида. Видео Общество, 23:00
Как провести романтический уик-энд на Черноморской Ривьере РБК Стиль и МТС Travel, 22:59
В горах у Геленджика тушат крупный пожар. Видео Общество, 22:41
Суд продлил арест экс-сотруднику генконсульства США во Владивостоке Политика, 22:37
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Власти Украины оценили ежесуточные потери беспилотников Политика, 22:30
ВСУ атаковали дронами Дом детского творчества в Запорожской области Политика, 22:23
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 21:46
Пушилин назвал «самые горячие» точки в зоне боев в ДНР Политика, 21:46
Хачанов сенсационно проиграл 89-й ракетке мира на старте US Open Спорт, 21:43
Чистая прибыль «Газпрома» за первое полугодие упала в 8,5 раз Инвестиции, 21:39
«Спартак» впервые за 10 лет разгромил «Динамо» Спорт, 21:25
Политика ,  
0 

Суд продлил арест экс-сотруднику генконсульства США во Владивостоке

Суд продлил арест экс-сотруднику генконсульства США во Владивостоке Шонову
Роберт Шонов
Роберт Шонов (Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС)

Лефортовский суд Москвы продлил арест бывшему сотруднику генерального консульства США во Владивостоке Роберту Шонову. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

«Постановлением Лефортовского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия о продлении ареста Шонову на три месяца, то есть до 23 ноября», — сказали в суде.

Шонова задержали и арестовали во Владивостоке в марте. С тех пор арест несколько раз продлевали, в последний раз — 17 августа. По данным ФСБ, с сентября 2022 года Шонов по заданию сотрудников посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бёрнстайна собирал информацию о ходе военной операции, мобилизационных процессах в регионах России, а также «о проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента Российской Федерации в 2024 году». За это он получал денежное вознаграждение, утверждает спецслужба.

Шонов имеет гражданство России. Ему предъявили обвинение по ст. 275.1 УК («сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»). Шонову грозит до восьми лет лишения свободы. На кадрах допроса, которые опубликовала ФСБ, он признает вину в совершении преступления.

Госдеп США осудил арест Шонова. В ведомстве заявили, что россиянин работал в генконсульстве во Владивостоке более 25 лет. После того как Россия запретила американским дипмиссиям нанимать россиян, он перешел на работу в подрядную организацию. Единственной задачей Шонова на момент ареста было составление подборок материалов из общедоступных российских СМИ, заявили в Госдепе.

Следственное управление ФСБ направило повестки Джеффри Силлину и Дэвиду Бёрнстайну, чтобы те явились на допрос в качестве свидетелей по уголовному делу. Госдеп призвал Россию соблюдать Венскую конвенцию, в соответствии с которой в Москве обязаны «относиться к дипломатам с должным уважением и принимать все необходимые меры для предотвращения любых посягательств на их личность, свободу или достоинство».

Читайте на РБК Pro
Как изменится экономика стран Центральной Азии к 2025 году
Россия заключила СИДН с Оманом. Какие налоги не придется платить дважды
Революционная теория мозга: как мы на самом деле мыслим
Сотрудники засиживаются допоздна: как избавиться от порочной практики
Теги
ФСБ дипломат арест Владивосток генконсульство США Госдепартамент США
Материалы по теме
Посольство США не получило от ФСБ повестки на допрос дипломатов
Политика
ФСБ обвинила экс-сотрудника консульства США в сборе данных о мобилизации
Политика
В Госдепе США призвали соблюдать Венскую конвенцию при допросе дипломатов
Политика