Суд продлил арест экс-сотруднику генконсульства США во Владивостоке

Роберт Шонов (Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС)

Лефортовский суд Москвы продлил арест бывшему сотруднику генерального консульства США во Владивостоке Роберту Шонову. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

«Постановлением Лефортовского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия о продлении ареста Шонову на три месяца, то есть до 23 ноября», — сказали в суде.

Шонова задержали и арестовали во Владивостоке в марте. С тех пор арест несколько раз продлевали, в последний раз — 17 августа. По данным ФСБ, с сентября 2022 года Шонов по заданию сотрудников посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бёрнстайна собирал информацию о ходе военной операции, мобилизационных процессах в регионах России, а также «о проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента Российской Федерации в 2024 году». За это он получал денежное вознаграждение, утверждает спецслужба.

Шонов имеет гражданство России. Ему предъявили обвинение по ст. 275.1 УК («сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»). Шонову грозит до восьми лет лишения свободы. На кадрах допроса, которые опубликовала ФСБ, он признает вину в совершении преступления.

Госдеп США осудил арест Шонова. В ведомстве заявили, что россиянин работал в генконсульстве во Владивостоке более 25 лет. После того как Россия запретила американским дипмиссиям нанимать россиян, он перешел на работу в подрядную организацию. Единственной задачей Шонова на момент ареста было составление подборок материалов из общедоступных российских СМИ, заявили в Госдепе.

Следственное управление ФСБ направило повестки Джеффри Силлину и Дэвиду Бёрнстайну, чтобы те явились на допрос в качестве свидетелей по уголовному делу. Госдеп призвал Россию соблюдать Венскую конвенцию, в соответствии с которой в Москве обязаны «относиться к дипломатам с должным уважением и принимать все необходимые меры для предотвращения любых посягательств на их личность, свободу или достоинство».