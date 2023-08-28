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ФСБ показала кадры задержания и допроса экс-сотрудника генконсульства США

ФСБ показала кадры задержания экс-сотрудника генконсульства США во Владивостоке
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Военная операция на Украине

ФСБ показала кадры задержания и допроса экс-сотрудника генконсульства США
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ФСБ показала кадры задержания бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова. Он обвиняется по ст. 275.1 УК России «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством».

На кадрах видно, как мужчина выходит из подъезда, после чего к нему подходят два сотрудника российской спецслужбы, сообщают ему, что он задержан, ему надевают наручники и ведут в автомобиль.

Затем мужчина находится в отделении и дает признательные показания.

По его словам, в сентябре 2022 года к нему обратились сотрудники посольства США Джефри Силлин и Дэвид Бёрнстайн. Они выразили заинтересованность в сборе информации о происходящих в данный момент резонансных событиях, таких как специальная военная операция, мобилизация и будущие выборы президента в 2024 году, присоединение новых территорий.

«Я должен был собирать сведения обо всех этих событиях, искать протестные настроения среди населения и отражать их в своих отчетах. Первый секретарь посольства США Дэвид Бёрнстайн ставил задачи по поиску лиц из числа журналистов, бизнесменов, политиков, которые были лояльны к США и которых впоследствии они могли бы использовать так же, как и меня, для сбора информации», — рассказал мужчина.

Следственное управление ФСБ направило повестки Джефри Силлину и Дэвиду Бёрнстайну, чтобы те явились на допрос в качестве свидетелей по уголовному делу.

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ФСБ задержание видео Владивосток генконсульство США
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