В Госдепе США призвали соблюдать Венскую конвенцию при допросе дипломатов

Госдеп США призвал Россию соблюдать Венскую конвенцию после того, как ФСБ сообщило о планах допросить двух сотрудников американского посольства в Москве. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях Россия обязана относиться к дипломатам с должным уважением и принимать все необходимые меры для предотвращения любых посягательств на их личность, свободу или достоинство, и мы ожидаем, что она выполнит это обязательство», — говорится в сообщении.

28 августа ФСБ сообщила о предъявлении обвинений бывшему сотруднику генконсульства США во Владивостоке Роберту Шонову по новой статье Уголовного кодекса — 275.1, «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством».

В спецслужбе считают, что Шонов с сентября 2022 года «выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Силлина Джеффри и Бернстайна Дэвида по сбору информации о ходе специальной военной операции, мобилизационных процессах в регионах России, о проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента Российской Федерации в 2024 году». За это, по информации ФСБ, он получал денежное вознаграждение.



В спецслужбе также отметили, что ФСБ намерена допросить Силлина и Бернстайна по этому делу. Соответствующие повестки были направлены в посольство США в Москве.

Шонов имеет гражданство России. По ст. 275.1 УК ему грозит до восьми лет лишения свободы. На кадрах допроса, которые опубликовала ФСБ, он признает вину в совершении преступления.

Россиянина задержали и арестовали во Владивостоке в марте, уточняет «РИА Новости». С тех пор ему продлевали арест дважды (в последний раз — 17 августа).

Госдеп США осудил арест Шонова. В ведомстве заявили, что россиянин работал в генконсульстве во Владивостоке более 25 лет. После того как Россия запретила американским дипмиссиям нанимать россиян, он перешел на работу в подрядную организацию. Единственной задачей Шонова на момент ареста было составление подборок материалов из общедоступных российских СМИ, заявили в Госдепе.