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В Госдепе США призвали соблюдать Венскую конвенцию при допросе дипломатов

Госдеп США призвал соблюдать Венскую конвенцию при допросе сотрудников посольства

Госдеп США призвал Россию соблюдать Венскую конвенцию после того, как ФСБ сообщило о планах допросить двух сотрудников американского посольства в Москве. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях Россия обязана относиться к дипломатам с должным уважением и принимать все необходимые меры для предотвращения любых посягательств на их личность, свободу или достоинство, и мы ожидаем, что она выполнит это обязательство», — говорится в сообщении.

28 августа ФСБ сообщила о предъявлении обвинений бывшему сотруднику генконсульства США во Владивостоке Роберту Шонову по новой статье Уголовного кодекса — 275.1, «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством».

В спецслужбе считают, что Шонов с сентября 2022 года «выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Силлина Джеффри и Бернстайна Дэвида по сбору информации о ходе специальной военной операции, мобилизационных процессах в регионах России, о проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента Российской Федерации в 2024 году». За это, по информации ФСБ, он получал денежное вознаграждение.

В спецслужбе также отметили, что ФСБ намерена допросить Силлина и Бернстайна по этому делу. Соответствующие повестки были направлены в посольство США в Москве.

Шонов имеет гражданство России. По ст. 275.1 УК ему грозит до восьми лет лишения свободы. На кадрах допроса, которые опубликовала ФСБ, он признает вину в совершении преступления.

Россиянина задержали и арестовали во Владивостоке в марте, уточняет «РИА Новости». С тех пор ему продлевали арест дважды (в последний раз — 17 августа).

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Госдеп США осудил арест Шонова. В ведомстве заявили, что россиянин работал в генконсульстве во Владивостоке более 25 лет. После того как Россия запретила американским дипмиссиям нанимать россиян, он перешел на работу в подрядную организацию. Единственной задачей Шонова на момент ареста было составление подборок материалов из общедоступных российских СМИ, заявили в Госдепе.

Теги
Посольство США Госдепартамент США дипломат допрос
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