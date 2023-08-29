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Война санкций ,  
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Кремль объяснил, почему Путин не говорил о санкциях с Шольцем и Макроном

Песков: Путин никогда не обсуждает санкции с лидерами стран, которые их ввели
Сюжет
Война санкций
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Владимир Путин никогда не обсуждает тему санкций с руководителями стран, которые их ввели. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на просьбу прокомментировать публикацию Bild на эту тему.

«Пусть, наверное, сами французы и немцы обсуждают. Я могу подтвердить, что Путин никогда не затрагивал тему санкций в контактах с руководителями тех стран, которые их вводили», — сказал Песков.

Он добавил, что данные о росте экономики подтверждают правоту позиции президента. «Поэтому, действительно, Путин никогда с ними о санкциях не говорил», — уточнил Песков.

Ранее Bild опубликовал разговор канцлера Германии Олафа Шольца с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В нем Шольц высказал сожаление по поводу отношения президента России Владимира Путина к введенным против Москвы санкциям.

Немецкий канцлер обратил внимание на то, что Путин во время беседы совсем не говорил о санкциях. «Что-то удручает меня больше, чем переговоры: он [Путин] совсем не жалуется на санкции. Я не знаю, было ли так в разговоре с тобой. Но он вообще не упомянул о санкциях», — сказал Шольц. Макрон подтвердил, что в разговоре с ним российский президент также не говорил об этом.

Западные страны начали вводить новые пакеты санкций против России после начала военной спецоперации на Украине. Путин называл их безумными и бездумными. По его словам, «сама конструкция западных санкций» была построена на ложном тезисе, что Россия с точки зрения экономики не суверенна и критически уязвима. «Они настолько увлеклись распространением мифа об отсталости России и о слабости позиции России в мировом хозяйстве и торговле, что сами в это поверили», — считает президент.

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В марте 2023 года Путин отмечал, что российская экономика показывает позитивную динамику с июля 2022 года, поскольку отечественные компании занимают ниши ушедших западных фирм и развивают связи с растущими экономиками востока и юга. Но «возврат на траекторию роста не должен нас расслаблять», подчеркнул он тогда.

Теги
санкции Запад Германия Франция Владимир Путин Дмитрий Песков
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