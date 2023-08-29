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Володин поддержал ужесточение ответственности для электросамокатчиков

Володин: в Госдуме рассмотрят ужесточение ответственности для электросамокатчиков
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Вопрос повышения ответственности при езде на электросамокатах прорабатывается, меры могут быть разные, сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в телеграм-канале.

Володин привел статистику, согласно которой количество ДТП с самокатами увеличилось более чем в 40 раз. По его словам, аварии происходят во всех регионах страны, пострадавшие в основном дети и пожилые люди.

«Для решения этой проблемы предлагаются разные пути. Как радикальные — полностью запретить прокат электросамокатов, так и более умеренные — например, ограничить их скорость или места пользования», — заявил Володин.

Он подчеркнул, что с 2023 года в России действуют Правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности (СИМ), но еще «есть над чем работать».

Аварии с СИМ происходят регулярно. Один из последних инцидентов произошел в Оренбургской области 13 августа. Двое подростков на электросамокате врезались в легковой автомобиль и погибли. В Москве 28 августа полиция задержала курьера, который на самокате сбил 6-летнего ребенка.

С 1 марта этого года в России вступили в силу поправки в Правила дорожного движения для СИМ — электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров и др. Для них установили максимальную скорость передвижения не более 25 км/ч, максимальный вес не более 35 кг, движение для СИМ регулируют специальными дорожными знаками.

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В Европе полный запрет аренды электросамокатов ввели в Париже. Поправки вступят в силу 1 сентября. После этого замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов допустил, что если в России не заработают введенные недавно правила для пользователей электросамокатов, то этот транспорт могут запретить. За ужесточение ответственности выступил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, но в необходимости полного запрета он усомнился.

Теги
электросамокат Вячеслав Володин ответственность
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