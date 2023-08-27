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Париж первым в Европе запретит электросамокаты

Париж с 1 сентября запретит брать электросамокаты в аренду
Фото: Antony Paone / Reuters
Фото: Antony Paone / Reuters

С 1 сентября в Париже будет запрещена аренда электросамокатов, сообщает телеканал RTBF, отметив, что это будет первый европейский город, где введут такой запрет.

Такое решение было принято по итогам голосования среди парижан, которое организовала мэрия города. Против электросамокатов проголосовали 89% из 103 084 участников опроса, уточняет RTBF.

До 31 августа три компании-оператора должны будут убрать свои электросамокаты с улиц Парижа. Как пишет Le Figaro, речь идет о компаниях Lime, Tier и Dott, которые критиковали условия голосования, в частности, запрет на голосование через интернет и ограниченное количество избирательных участков. Генеральный директор одного из поставщиков электросамокатов Lime France Хади Карам заявил, что не планирует подавать в суд на парижскую мэрию.

О планах провести голосование среди парижан о возможном запрете прокатных электросамокатов говорила мэр города Анн Идильго в январе. «В том, что у парижан может быть собственный самокат, в этом проблемы нет. Но у нас есть реальная проблема со свободной арендой. Это неэкологично», — объясняла Идильго.

Глава города также рассказала о планах создать Уличный кодекс, в котором будут прописаны правила поведения для велосипедистов, водителей скутеров и автомобилей. Уличный кодекс будет представлен в июне, заявила Идильго.

Теги
Париж Франция электросамокат
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