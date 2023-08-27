Клишас поддержал ужесточение ответственности за нарушения ПДД с самокатом

Депутат Нилов ранее допустил полный запрет электросамокатов в России, если в стране не заработают введенные для них правила. Клишас усомнился в необходимости такого запрета, призвав при этом ужесточить ответственность за нарушения

Фото: Андрей Любимов / РБК

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас выступил за ужесточение ответственности за нарушения правил для электросамокатов.

Замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов ранее допустил, что, если в России не заработают введенные недавно правила для пользователей электросамокатов, то в стране могут запретить этот транспорт по примеру Парижа.

«Очень сомневаюсь, что эти правила как то изменят ситуацию в лучшую сторону, даже если они заработают. Но очень правильно, что коллеги в Думе обратили внимание на данную проблему. Она требует решения и без серьезного ужесточения ответственности, думаю, не обойтись», — написал Клишас, комментируя заявление Нилова.

«Инфраструктура и правила должны быть прежде СИМ (средства индивидуальной мобильности. — РБК), а пока получается все наоборот. Только вот не запрещать, а разрешать СИМ без соответствующей инфраструктуры в Москве — нужно было через референдум», — добавил сенатор.

Аренда электросамокатов будет запрещена в Париже с 1 сентября — это будет первый европейский город, где введут такой запрет. Такое решение было принято по итогам голосования среди парижан, которое организовала мэрия города. Против электросамокатов проголосовали 89% из 103 084 участников опроса. Мэр города Анн Идильго ранее сообщала о планах создать Уличный кодекс, в котором будут прописаны правила поведения для велосипедистов, водителей скутеров и автомобилей.

С 1 марта этого года в России вступили в силу поправки в Правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности (СИМов — это электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и т.д.). Для них установили максимальную скорость передвижения не более 25 км/ч, максимальный вес не более 35 кг, движение для СИМов регулируют специальными дорожными знаками. Новый статус не распространили на обычные самокаты и роликовые коньки.



В апреле в МВД заявили, что улично-дорожная сеть в основном не готова к появлению электросамокатов. В ведомстве уточнили, что в прошлом году в России произошло 941 ДТП с электросамокатами, что на 40% больше, чем годом ранее. Клишас ранее предлагал убрать электросамокаты с городских улиц, оставив их только в парках и частных поселках.