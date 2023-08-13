Под Оренбургом двое подростков на электросамокате столкнулись с «Ладой Калиной» и погибли

Двое подростков погибли в ДТП с электросамокатом в Оренбургской области

В Оренбургской области двое подростков на электросамокате врезались в легковой автомобиль и погибли, сообщает «Оренбург Медиа» со ссылкой на региональное управление МВД.

Авария произошла на трассе Соль-Илецк — Буранное. Подросток на электросамокате с пассажиром ехал в сторону села Трудовое.

При развороте несовершеннолетний не справился с управлением и врезался в «Ладу Калину», которая ехала в попутном направлении. За рулем автомобиля был пенсионер.

Оба подростка погибли до приезда скорой помощи. По факту ДТП проводится проверка.

В июне актриса театра «Ленком» Алена Митрошина получила множественные переломы челюсти и выбитые зубы в результате ДТП с участием электросамоката. Транспортным средством управлял несовершеннолетний.

Из-за инцидента девушка не будет принимать участие в спектаклях два-три месяца, до старта нового театрального сезона. «Конкретно ее жалко, потому что она талантливая, способная девочка, и очень жаль, что она выбудет на какой-то срок из репертуарной политики театра», — рассказал директор театра Марк Варшавер.