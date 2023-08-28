МВД: в Москве задержали курьера, сбившего ребенка на самокате

В Москве задержали курьера, сбившего ребенка на самокате

Полицейские задержали в Москве курьера, который на самокате сбил ребенка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

«В результате проведенного комплекса мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан 28-летний приезжий. В настоящее время он доставлен в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.

28 августа курьер на самокате сбил шестилетнего мальчика в районе Зюзино на юго-западе Москвы и скрылся с места происшествия, сообщала столичная прокуратура.

Инцидент произошел на Черноморском бульваре. Наезд совершил сотрудник службы доставки, который передвигался, предположительно, на электросамокате. Пострадавшему мальчику потребовалась медицинская помощь, уточнили в ведомстве. «Со слов мамы, в сопровождении которой находился ребенок, курьер остановился, поправил свой рюкзак и уехал», — сообщали в прокуратуре.