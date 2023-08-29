Дефицит премьер увеличил спрос на аренду кинозалов для мальчишников

Киносети фиксируют рост спроса на аренду залов под частные просмотры и мероприятия. В общей структуре выручки эта категория все еще незначительна, однако участники рынка и аналитики видят в ней перспективу на фоне дефицита премьер

Фото: Владислав Шатило / РБК

Российские киносети, понесшие в 2022 году миллиардные убытки на фоне отсутствия голливудских премьер, зафиксировали рост спроса на услугу аренды залов. Об этом РБК сообщили, в частности, представители объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк», а также сетей «Каро» и «Люксор».

Так, у «Каро» абсолютная выручка в этой категории по итогам первой половины 2023 года выросла в два раза по отношению к аналогичному периоду 2022-ого и в 1,5 раза — по отношению к январю-июню 2021-ого (абсолютные цифры представитель киносети РБК не приводит). Ранние бронирования на услугу аренды залов на второе полугодие 2023 года в «Каро» зафиксировали уже в конце июля.

Глава «Формулы кино» и «Синема парк» Алексей Васясин также подтверждает, что спрос на эту услугу по итогам полугодия «вырос в разы». «Несколько месяцев назад мы даже открыли в Сочи два дополнительных зала, акцентированных преимущественно на аренду, а не на сеансы, так как видим перспективы в этом направлении», — рассказал он.

В сети «Люксор» напрямую связывают рост спроса на аренду залов «с уходом западного контента». «Раньше этой услугой у нас пользовались от силы раз в год, и то под какое-то крупное бизнес-мероприятие, — объясняет представитель «Люксора». — Сейчас же спрос на аренду залов носит почти еженедельный характер».

В сети «Москино» лишь сообщили, что «получение коммерческой прибыли не является основным результатом деятельности» компании, так как она государственная. В пресс-службе «Синема Стар» от комментариев отказались.

Что произошло с доходами киносетей в 2022 году По итогам 2022 года крупнейшие российские киносети в своих финансовых отчетах зафиксировали миллиардные убытки и падение выручки в два раза по сравнению с предыдущим годом. Причиной стали массовые отмены голливудских блокбастеров и сложившийся на этом фоне дефицит контента. В результате выручка основного юрлица объединенной сети «Формула кино» и «Синема парк» — АО «Синема парк», управляющего 65 кинотеатрами, опустилась на уровень пандемийного 2020-ого, когда из-за мер по борьбе с коронавирусом многие залы были закрыты на протяжении нескольких месяцев. На фоне отсутствия голливудских премьер компания потеряла 43,2% доходов, а ее чистый убыток составил 1,8 млрд руб. против 861,8 млн чистой прибыли в 2021-м. Выручка основного юрлица сети «Каро» — ООО «Каро Фильм Менеджмент», сократилась на 41,8%, до 2,2 млрд руб., чистый убыток составил 1,3 млрд руб. против 9,4 млн руб. годом ранее. Управляющее сетью «Киномакс» одноименное юрлицо снизило выручку на 46,6%, примерно до 2 млрд руб., убыток составил почти 1 млрд руб.

Кто и для чего арендует кинозалы

Целью аренды залов, как уточняют представители киносетей, далеко не всегда бывает частный просмотр какого-либо фильма. Так, в «Каро» этой услугой пользуются в том числе для празднования дней рождений, помолвок, а также мальчишников и девичников. «Часто проводят квизы и тимбилдинги, а также деловые мероприятия и специальные показы или презентации», — объясняют в «Каро». В сети «Формула кино» и «Синема парк» также отмечают, что помимо индивидуального просмотра кинолент залы арендуют для организации игр, караоке, лекций и тематических встреч. «У коммерческих компаний спросом пользуется аренда залов для организации презентаций или вручения премий, — утверждают в «Люксоре». — Кроме того, периодически аренду используют молодые начинающие режиссеры, которые показывают свои фестивальные фильмы близкому кругу».

Впрочем, опрошенные РБК эксперты акцентируют внимание и на другой цели аренды кинозалов — «сером» прокате голливудских картин. Популярность этой услуги, по мнению главного редактора отраслевого портала «Кино-Театр.Ру», директора по развитию веб-кинотеатра Chill Жана Просянова, «очевидно связана со схемами, которые помогают кинотеатрам показывать официально не представленный в России контент». «Компания-прослойка, занимающаяся показом иностранного кино в обход санкций, формально не связана с кинотеатром и просто арендует в нем зал для собственных нужд, — объясняет Просянов. — Это не единственный выход из ситуации — к примеру, предсеансное обслуживание — история из другой бухгалтерии, — но очень популярный, особенно среди небольших кинотеатральных сетей».

Согласен с ним и глава агентства InterMedia Евгений Сафронов: «Часто залы сдаются в аренду для проведения презентаций, мастер-классов и конференций, однако значимая часть арендных договоров приходится на показы фильмов, недоступных для легального просмотра в России и проводимых третьими лицами. В этом случае владельцы площадки не отвечают за нарушение интеллектуальных прав».

Поможет ли аренда улучшить показатели киносетей

Услуга сдачи кинозалов в аренду в прошлом не была для кинотеатров основным источником прибыли. Так, в финансовом отчете АО «Синема парк» за 2022 году отмечалось, что из 4,6 млрд руб. выручки 3,2 млрд руб. пришлись на кинопрокат, еще 1 млрд руб. — на продажи кинобара. При этом на категории «сдача имущества в аренду» и «реализация прочих товаров и услуг» приходилось 90,1 млн и 32 млн руб. соответственно.

Киносети подтверждают, что в общей структуре поступлений доля этой услуги все еще сравнительно мала и варьируется на уровне 3%. Однако на фоне текущей посещаемости стандартных киносеансов компании планируют довести этот показатель минимум до 5% в горизонте ближайшего года.

Впрочем, по мнению Просянова из «Кино-Театр.Ру», у этой услуги «не так много точек роста в сложившихся обстоятельствах»: «Двигать вперед это направление будут в основном громкие западные премьеры, и именно от их наличия на рынке будет зависеть, сохранится ли этот феноменальный рост. Хотя стоит заметить, что активность «арендодателей», показывающих в кинотеатрах голливудскую продукцию, повысила информируемость зрителей о самой возможности арендовать зал кинотеатра для личных нужд. Возможно, число сделок повысится за счет клиентов, которые захотят использовать зал для просмотра спортивных трансляций кино или игр на большом экране. Но процент таковых все равно будет незначителен».

Раньше многозальность для кинотеатров была большим плюсом, сейчас же это настоящая проблема, так как отсутствие легально доступных голливудских новинок привело к тому, что контента мультиплексам критически не хватает, отмечает Сафронов из InterMedia. «Благодаря сдаче залов в аренду предприниматели могут хотя бы минимально окупать содержание невостребованных помещений», — считает он. Тренд на аренду кинозалов, по мнению Сафронова, будет набирать обороты, «но ровно до тех пор, пока голливудское кино на тех или иных условиях не вернется в Россию или же отечественные фильмы не станут массово привлекательными».