Начал действовать порядок ограничения водительских прав для уклонистов

Тем, кто не придет в военкомат по повестке по истечении установленного законом срока, за сутки ограничат право управления машиной. Ограничение снимут при явке в военкомат или если доказать, что являться туда водитель не обязан

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С 11 июля начал действовать порядок ограничения права военнообязанных управлять автомобилем в случае неявки по повестке в военкомат, утвержденный МВД неделю назад.

Согласно документу, решение об ограничении права на управление машиной будет внесено в единый реестр воинского учета (он должен появиться к осеннему призыву). В течение суток после поступления такого решения в базу МВД информация будет внесена «в специальное программное обеспечение федеральной информационной системы» ГИБДД. С этого момента права будут считаться недействительными.

Снимут ограничение в случае явки в военкомат или, например, если будет удовлетворена жалоба автомобилиста, в которой он доказал, что не обязан был исполнять требование о явке, сообщал Autonews. Соответствующее решение должно появиться в реестре воинского отчета.

Адвокаты Сергей Жорин и Сергей Радько в беседе с Autonews говорили, что тех, кто сядет за руль после введения ограничения, может ожидать та же ответственность, что и водителей, лишенных права управления. Согласно ч. 2 ст. 12.7 КоАП, за это грозит штраф 30 тыс. руб. либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Это ограничение — одно из многих, которые были введены после утверждения закона об электронных повестках в апреле этого года. Помимо вручения повесток лично или через работодателя теперь существуют новые способы — отправка заказным письмом и через портал «Госуслуги». Кроме того, создается реестр повесток, и если ни одним другим из указанных способов она доставлена не будет, то будет считаться врученной через семь дней после появления в этом реестре.

После вручения повестки призывникам в течение суток направляется предупреждение о возможных ограничениях, кроме того, в этот же срок вводится запрет на выезд из страны. Остальные ограничения вступят в силу, если не явиться в военкомат в течение 20 дней со дня, указанного в повестке. В случае неявки уклонисту запретят регистрацию в качестве ИП и самозанятого; ограничат возможности регистрации недвижимости и транспорта; откажут в получении кредитов, займов.