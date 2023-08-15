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В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за нового тайфуна

Примгидромет объявил штормовое предупреждение в Приморье из-за нового тайфуна

Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило на территории края штормовое предупреждение в связи с подходом к региону тайфуна LAN.

Согласно прогнозу, тропический циклон окажет влияние на восточную половину Приморья в период с вечера 16 августа по день 17 августа. В регионе ожидаются сильные дожди с выпадением от 15 мм до 50 мм осадков за 12 часов и менее. Общее количество осадков может составить 80–150 мм — это 60–120% нормы за месяц, предупредили в Примгидромете.

На восточном побережье дожди будут сопровождаться усилением ветра до 20–25 м/с, на мысах — порывами до 32 м/с. На востоке Залива Петра Великого, в южной половине района Поворотный — Золотой ожидается высота волн от 2,5 до 4 м. На юго-восточном и восточном побережье прогнозируется подъем уровня моря до значений, близких к критическим.

На реках восточного побережья ожидаются подъемы уровня воды на 0,8-1,5 м, на отдельных участках с выходом воды из берегов. Создается угроза подтоплением прилегающих территорий, считают в Примгидромете.

Ранее Приморье накрыл тайфун «Ханун». Пострадали свыше 65 населенных пунктов: затоплены тысячи домов и десятки участков дорог, более 2 тыс. людей пришлось эвакуироваться. Губернатор края Олег Кожемяко решил ввести режим ЧС регионального уровня.

В крае организовали пункты временного размещения. Спасатели доставляют в регион лодки, генераторы, тепловые пушки, мотопомпы и насосы. Пострадавшим жителям направляют гуманитарную помощь.

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Теги
Приморье Приморский край Примгидромет тайфун циклон
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