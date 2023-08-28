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Катастрофа самолета Пригожина ,  
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Песков заявил об отсутствии решения о формате похорон Пригожина

Песков: решение о похоронах Пригожина будет основываться на воле его родственников
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Катастрофа самолета Пригожина
Фото: Stringer / File Photo / Reuters
Фото: Stringer / File Photo / Reuters

Решение о формате похорон основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет основываться на воле его родственников, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле решение еще не принято.

«Я не располагаю информацией о похоронах. Наверняка, как только будет принято решение, оно будет обнародовано. Такие мероприятия в первую очередь основываются на решении родственников», — пояснил Песков.

Вечером 23 августа в Тверской области разбился бизнес-джет Embraer-135, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. По данным «Росавиации», на его борту находились десять человек, в том числе Пригожин. Генетическая экспертиза подтвердила, что обнаруженные на месте крушения тела принадлежат людям из списка «Росавиации».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следствие рассматривает разные версии, в том числе о «внешнем воздействии», сообщил РБК источник в правоохранительных органах. В Кремле опровергли причастность к крушению и призвали дождаться фактов.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушением самолета. Глава государства назвал Пригожина талантливым бизнесменом и «человеком сложной судьбы». Он умел добиваться результатов и для себя, и для общего дела, однако в жизни предпринимателя были и серьезные ошибки, сказал тогда Путин.

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Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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