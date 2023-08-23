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СК проверит версии внешнего воздействия и неполадок в джете Пригожина

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Катастрофа самолета Пригожина
Следствие рассматривает все версии произошедшего, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие, говорит источник РБК. СК завел дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта

СК проверит версии внешнего воздействия и неполадок в джете Пригожина
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Следствие рассматривают различные версии крушения бизнес-джета Embraer Legacy, в списке пассажиров которого был Евгений Пригожин, включая «внешнее воздействие» и ошибку пилота. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах

«Рассматриваются все версии произошедшего, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие», — сказал источник.

По его словам, в настоящее время место катастрофы оцеплено, а следователи изучают полетную документацию и технические регламенты рейса.

Телеграм-каналы Baza, SHOT и Mash пишут, что спецслужбы проверяют в том числе версию о теракте.

СК завел уголовное дело статье 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)

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Бизнес-джет Embraer Legacy, который летел из Москвы в Санкт-Петербург, в среду вечером упал в Тверской области. В списке пассажиров значится основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По данным МЧС, все десять человек, находившиеся на борту погибли.

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Илья Пламенев
авиакатастрофа Евгений Пригожин Тверская область
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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