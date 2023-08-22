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Военная операция на Украине ,  
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Буданов пригрозил новыми ударами по Крыму

Глава ГУР Буданов: новые атаки на Крым могут произойти в ближайшие дни
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Военная операция на Украине
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о подготовке новых ударов по Крыму, сообщило агентство УНИАН.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Украина и страны Запада не признали его результаты, Киев считает территорию оккупированной. Российские власти неоднократно подчеркивали, что вопрос о статусе полуострова закрыт.

Крымский мост трижды подвергался террористическим атакам со стороны Киева. Во время последнего чрезвычайного происшествия 17 июля, когда при взрыве погибли два человека, Буданов назвал объект «излишней конструкцией».

В МИД России осуждали атаки на Крымский мост. Представитель ведомства Мария Захарова заявляла, что «варварские акции» киевского режима не останутся без ответа, им нет оправдания. Она отметила, что Крымский мост является «объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы».

Последняя атака на Крым состоялась 21 августа. Примерно в 23:00 мск российские силы предотвратили террористическую атаку украинской стороны с использованием двух беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны России. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Теги
Военная операция на Украине Крым ВСУ Кирилл Буданов
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