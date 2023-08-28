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Война санкций ,  
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Российский подрядчик подал иск к H&M на ₽246 млн

«Ведомости»: российский логистический подрядчик H&M потребовал от компании 246 млн руб.
Сюжет
Война санкций

Компания ООО «Логистикаспецтранс» обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к H&M с требованием взыскать 245,8 млн руб. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на главу направления юридической компании a.t.Legal Олега Мамонта, который представляет интересы истца, компания намерена взыскать убытки за несоблюдение заверения по устойчивому развитию бизнеса.

Как утверждается в иске, «Логистикаспецтранс», полагаясь на обещания H&M, приобрела 50 транспортных средств, организовала транспортную базу по требованиям компании. Но в июле 2022 года H&M Group прекратила бизнес в России вопреки ранее принятым на себя обязательствам, подчеркивают истцы.

В результате остановки продаж H&M в 2022 году объемы грузоперевозок по договору существенно сократились, но «Логистикаспецтранс» вынужден был и далее нести расходы на транспорт, рассказал Мамонт. По его словам, эти убытки находятся в прямой причинной связи с действиями H&M. Также «Логистикаспецтранс» столкнулась с убытками из-за упущенной выгоды.

Компания требует деньги в соответствии с ч. 1 ст. 431.2 ГК (недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора и его исполнения). Мамонт признал, что суды часто отказывают в удовлетворении таких исков. Однако в марте Верховный суд признал ответственность лица, давшего заверения, которые не соответствовали действительности.

В H&M не ответили на запрос издания о позиции по поводу иска. В документах, с которыми ознакомилась газета, говорится, что от урегулирования претензий в досудебном порядке компания отказалась.

Шведская H&M Group (владеет одноименными брендами одежды, а также марками COS, Weekday, Monki, & Other Stories и Arket) — один из крупнейших в мире продавцов одежды, обуви и аксессуаров. Компания работала в России с 2009 года, в стране было открыто около 160 магазинов сети. В четвертом квартале 2021 года продажи в России составили 2,07 млн шведских крон (примерно $187 тыс.) — это больше, чем в Китае, Италии, Нидерландах и Испании. Россия занимала шестое место среди десяти крупнейших рынков ретейлера.

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В марте прошлого года в связи с началом российской военной операции на Украине компания объявила о приостановке продажи в России. В июле H&M решила полностью свернуть бизнес в стране. Ущерб от ухода с российского рынка компания оценила в $192 млн. В августе магазины сети временно открылись для распродажи оставшихся товаров. Осенью H&M закрыла все торговые точки.

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H&M судебный иск убытки логистика
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