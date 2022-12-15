Торговые центры подали в суд на H&M из-за долга за аренду в ₽1 млрд

Фото: Андрей Любимов / РБК

Торговые центры начали подавать в суд на шведского ретейлера H&M, который отказывается оплачивать аренду магазинов на общую сумму 1 млрд руб. Об этом «Известиям» сообщили в Российском совете торговых центров (РСТЦ).

Согласно данным СПАРК, в 2022 году зарегистрировано 15 судебных дел на 905 млн руб., в которых H&M выступает ответчиком. Член президиума РСТЦ Дмитрий Москаленко подчеркнул, что H&M не платит аренду даже несмотря на вырученные от распродажи своих товаров после ухода из России средства. Юрист Александр Перемятов уточнил, что H&M платил аренду с момента временного закрытия магазинов до их открытия на распродажу, а после под разными предлогами платил в неполном объеме или несвоевременно.

По мнению Москаленко, даже при решении в пользу истцов торговые центры могут не получить деньги. Член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов согласился, что, хотя вероятность для ТЦ выиграть суд почти стопроцентная, «решение суда само по себе не залог получения возмещения пострадавшей стороной». Основной риск — банкротство российского юрлица H&M, пояснила руководитель направления торговых помещений консалтинговой компании CORE.XP Надежда Цветкова.

РБК направил запрос в пресс-службу H&M.

H&M приостановила работу в России из-за спецоперации на Украине в начале марта, а в июле объявила об уходе с российского рынка. В августе магазины сети открылись для распродажи оставшихся товаров.

В ноябре в компании сообщили, что H&M закрыла 114 магазинов в стране — около 80%. Летом «Коммерсантъ» писал, что сеть ищет покупателя российского бизнеса. По данным издания, в некоторых торговых точках H&M продлил договоры аренды до конца года.