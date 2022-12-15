Торговые центры подали в суд на H&M из-за долга за аренду в ₽1 млрд

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 15 декабря
EUR ЦБ: 67,45 (+0,75) Инвестиции, 14 дек, 16:03
Курс доллара на 15 декабря
USD ЦБ: 63,36 (+0,15) Инвестиции, 14 дек, 16:03
Как планировать деловые поездки, когда все постоянно меняется РБК и Smartway, 10:55
Навка пообещала сделать все возможное для проведения ледового шоу в ЛНР Спорт, 10:55
Житель Хабаровска получил 12,5 лет колонии по делу о госизмене Общество, 10:48
Как прокачать через облако ИТ-структуру ретейла и онлайн-торговлю РБК и Cloud, 10:43
Как работает программа обновления объектов здравоохранения Москвы Город, 10:43
Последствия массированного обстрела Донецка. Видео Политика, 10:41
Во Франции задержали 170 человек за беспорядки после полуфинала ЧМ Спорт, 10:40
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Консервативная революция: как инвестировать в новых условиях Национальные проекты, 10:39
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10:38
Пашинян заявил о кризисе из-за блокировки Карабаха «экологами» из Баку Политика, 10:36
Цифровая трансформация: как меняется отечественная энергетическая отрасль РБК+, 10:34
Традиции респектабельной классики: какая недвижимость подчеркивает статус РБК и Амарант, 10:32
На перекрестке столиц: как новый квартал «Метрополия» изменил юго-восток РБК Недвижимость, 10:30
В Москве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ Город, 10:30
Война санкций ,  
0 

Торговые центры подали в суд на H&M из-за долга за аренду в ₽1 млрд

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Торговые центры начали подавать в суд на шведского ретейлера H&M, который отказывается оплачивать аренду магазинов на общую сумму 1 млрд руб. Об этом «Известиям» сообщили в Российском совете торговых центров (РСТЦ).

Согласно данным СПАРК, в 2022 году зарегистрировано 15 судебных дел на 905 млн руб., в которых H&M выступает ответчиком. Член президиума РСТЦ Дмитрий Москаленко подчеркнул, что H&M не платит аренду даже несмотря на вырученные от распродажи своих товаров после ухода из России средства. Юрист Александр Перемятов уточнил, что H&M платил аренду с момента временного закрытия магазинов до их открытия на распродажу, а после под разными предлогами платил в неполном объеме или несвоевременно.

По мнению Москаленко, даже при решении в пользу истцов торговые центры могут не получить деньги. Член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов согласился, что, хотя вероятность для ТЦ выиграть суд почти стопроцентная, «решение суда само по себе не залог получения возмещения пострадавшей стороной». Основной риск — банкротство российского юрлица H&M, пояснила руководитель направления торговых помещений консалтинговой компании CORE.XP Надежда Цветкова.

РБК направил запрос в пресс-службу H&M.

H&M приостановила работу в России из-за спецоперации на Украине в начале марта, а в июле объявила об уходе с российского рынка. В августе магазины сети открылись для распродажи оставшихся товаров.

В ноябре в компании сообщили, что H&M закрыла 114 магазинов в стране — около 80%. Летом «Коммерсантъ» писал, что сеть ищет покупателя российского бизнеса. По данным издания, в некоторых торговых точках H&M продлил договоры аренды до конца года.

Читайте на РБК Pro
С 2023 года все налоги пойдут через Единый налоговый счет. Что это такое
Доллар по 140 рублей или по 70: что готовит 2023 год
«Недобанк» за $33 млрд: почему регуляторы не доверяют стартапу Revolut
Топ-менеджеры уезжают: как CEO пытаются сохранить команды
Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Теги
Компании
H&M суды торговые центры одежда
ЭЙЧ ЭНД ЭМ ХЕННЕС ЭНД МАУРИЦ
Материалы по теме
Российский бизнес Zara и Massimo Dutti уйдет Daher
Бизнес
H&M закрыла 80% магазинов в России
Бизнес
Российские торговые центры подготовились к возможному возвращению масок
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter