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Google задолжал российским кредиторам более ₽20 млрд

Долг Google перед российскими кредиторами превысил ₽20 млрд

Сумма денежных обязательств российского подразделения Google перед российскими кредиторами составляет около 20,1 млрд руб. Такие данные приводятся в материалах по итогам первого собрания кредиторов, пишет ТАСС.

В первом собрании кредиторов приняли участие представители ФНС, Ижевского радиозавода, компаний «Альфа текстайлз», «2ГИС», «Проксима текнолоджи» и четырех других. Сумма их требований составляет 97,2% от общей. Кредиторы решили попросить суд признать российский Google банкротом и открыть в отношении него конкурсного производства.

В мае прошлого года российская «дочка» Google сама обратилась в суд для признания ее банкротов. В компании тогда заявили, что арест банковского счета сделал невозможной работу российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и выплату зарплат, оплату поставщиков и подрядчиков, выполнение других финансовых обязательств. Арбитражный апелляционный суд ввел в отношении ООО «Гугл» начальную процедуру банкротства — наблюдение.

Имущество и активы российского подразделения Google были арестованы по искам от ряда российских телеканалов. В частности, 7 июня прошлого года арбитражный суд наложил арест на общую сумму 1 млрд руб. в качестве обеспечительной меры по двум искам ВГТРК, также были удовлетворены иски компании «ГПМ Развлекательное телевидение», принадлежащей холдингу «Газпром-Медиа», телекомпании НТВ, телеканала «360», телеканала «Звезда» и АНО «ТВ-Новости», учредителя телеканала RT (каждый на сумму 500 млн руб.).

Поводом для исков стала блокировка каналов этих российских СМИ на YouTube. Роскомнадзор потребовал снять ограничения, заявив, что они «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней». Также суд назначил Google оборотный штраф на сумму более 7,2 млрд руб. за неудаление запрещенного в России контента. Приставы решили взыскать его принудительно.

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