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В Грузии на средневековый монастырь сошел оползень. Видео

Вблизи средневекового монастыря Шиомгвиме в Грузии сошел оползень

В Грузии на средневековый монастырь сошел оползень. Видео
Video

В Грузии оползень засыпал древний монастырь Шиомгвиме, расположенный в 30 км от Тбилиси, передает телекомпания Rustavi со ссылкой на пресс-службу патриархии страны.

«По информации, предоставленной монастырем, в результате происшествия пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении. На месте работают госструктуры.

В пресс-службе добавили, что со скалы, окружающей монастырь, периодически сходят оползни, но это происшествие — самое масштабное за последнее время.

Шиомгвиме — средневековый монастырь в Грузии, который был основан в VI веке. Он расположен в узком известняковом ущелье на северном берегу реки Мтквари.

В начале августа на грузинском курорте Шови сошел  оползень. При происшествии погибла гражданка России 1991 года рождения и несколько детей. По данным на 24 августа, число жертв составило 31 человек. Власти Грузии объявили 7 августа днем траура по погибшим.

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Специалисты сообщили, что причиной оползня стало совпадение нескольких природных явлений: интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, дождь, сходы горных пород в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селевых потоков.

Теги
оползень Грузия монастырь
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