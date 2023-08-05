При сходе оползня в Грузии погибла россиянка

При сходе оползня на курорте Шови в Грузии погибла россиянка

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Гражданка России погибла при сходе оползня на территории горного курорта Шови в Грузии, сообщила секция интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси.

«По поступившей сегодня информации, Ксения Тричева найдена погибшей — одна из близких подруг опознала ее тело в морге. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Ксении», — говорится в заявлении диппредставительства на странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Тричева родилась в 1991 году в Перми. Знакомые россиянки обратились в секцию интересов России с просьбой оказать помощь в установлении ее местонахождения после схода оползня.

Общее число погибших увеличилось до 16 человек, сообщает Rustavi2 со ссылкой на МВД. Сегодня спасатели нашли в зоне бедствия еще пять тел. Глава МЧС Грузии Темура Мгебришвили говорил, что установлены личности семи погибших.

Оползень сошел на территории курортного поселка Шови в высокогорном регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 3 августа. По предварительным данным, сошло около 2 млн куб. м земли. В районе бедствия разрушены мосты и дороги, повреждены здания и линии электропередачи, связь работает с перебоями.

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили в эфире 1tv заявил, что ситуация в зоне бедствия «очень тяжелая», там «невозможно ходить». «Сложнее всего обстоит дело на местах, чем ближе смотришь, тем больше понимаешь масштабы этой катастрофы. Есть площадь 50 га, которая в среднем покрыта 4 м земли», — рассказал он.

На месте работают около 400 спасателей, к поискам привлекли полицию и военных. Всего из зоны схода оползня эвакуировали более 200 человек. Понедельник, 7 августа, в Грузии объявлен днем траура по погибшим.