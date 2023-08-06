В Грузии назвали причину схода оползня на курорте Шови

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Причиной схода оползня на территории курорта Шови в высокогорном крае Рача в Грузии стал частичный обвал расположенного выше по ущелью ледника Буба. Об этом говорится в отчете специалистов Национального агентства окружающей среды министерства окружающей среды и сельского хозяйства страны, передает грузинский Первый канал.

В заключении специалистов говорится, что к образованию оползня привело совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений: интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, дождь, сходы горных пород в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селевых потоков.

«К западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной части его, что, возможно, привело к разливу подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины», — говорится в отчете.

Идущая с ледника масса, пройдя через реку, подмыла склоны. В результате образовался оползень. «Предсказать точное время формирования такого рода событий практически невозможно», — подчеркивается в отчете.

Образовавшийся оползень накрыл 26 гектаров в районе Шови. Общий объем массы земли составлял примерно 5 млн куб. м., в эпицентре бедствия на курорте оказались около 1,5 млн куб. м.

Оползень сошел 3 августа. По последним данным, погибли 18 человек, в том числе гражданка России 1991 года рождения и несколько детей. Поисково-спасательные работы продолжаются. Понедельник, 7 августа, в Грузии объявлен днем траура.