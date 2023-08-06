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Мэр Тбилиси заявил о полном уничтожении курорта Шови из-за оползня

Мэр Тбилиси Каладзе: курорт Шови полностью уничтожен из-за схода оползня
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Грузинский курорт Шови в высокогорном крае Рача полностью уничтожен в результате схода оползня, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Хочу выразить соболезнования членам семьи, родным, близким погибших, всей Грузии. Трагедия, случившаяся в Раче, конкретно в Шови, очень серьезная. Можно прямо сказать, что Шови больше не существует, он полностью уничтожен», — сказал он, передает грузинский «Первый канал».

Оползень сошел на территории Шови 3 августа. По предварительным данным, курорт накрыло около 2 млн куб. м земли. В районе бедствия разрушены мосты и дороги, повреждены здания и линии электропередачи, связь работает с перебоями.

Сход оползня стал итогом «совпадения нескольких природных явлений», заявила заместитель министра охраны окружающей среды Грузии Нино Тандилашвили. По ее словам, предсказать такое бедствие было практически невозможно.

По последним данным, погибли 18 человек. Среди них есть несовершеннолетние, сказал министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе. Погибла в том числе гражданка России 1991 года рождения.

Поисково-спасательные работы продолжаются, к ним привлекли около 400 спасателей, а также полицейских и военных. Всего из зоны схода оползня эвакуировали более 200 человек. Понедельник, 7 августа, в Грузии объявлен днем траура по погибшим.

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