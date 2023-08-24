Число жертв оползня на курорте Шови в Грузии достигло 31

Число жертв оползня в Грузии увеличилось до 31

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Число жертв оползня, который сошел на горном курорте Шови в Грузии 3 августа, выросло до 31 — спасатели обнаружили тела еще двух жертв, передает телекомпания Rustavi.

«В 40 км от эпицентра катастрофы, в районе села Сори, было замечено тело мужчины», — рассказал глава службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Темур Мгебришвили. Он добавил, что сегодня также обнаружили тело подростка.

Глава ведомства отметил, что поисковые работы будут продолжаться, пока «не исчерпается надежда найти тела погибших». Сейчас пропавшими без вести считаются два человека.

Оползень сошел днем 3 августа и накрыл грузинский курорт Шови в высокогорной области Рача. При сходе оползня погибла гражданка России 1991 года рождения и несколько детей. Власти Грузии объявили 7 августа днем траура по погибшим.

Специалисты сообщили, что причиной оползня стало совпадение нескольких природных явлений: интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, дождь, сходы горных пород в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селевых потоков.