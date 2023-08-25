Следствие попросило продлить арест обвиняемой в убийстве Татарского

Дарья Трепова (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Следствие попросило продлить до 2 декабря арест обвиняемой в убийстве военкора Владлена Татарского Дарье Треповой. Ходатайство рассмотрят в Басманном суде Москвы в 11:00 в пятницу, сообщили РБК в пресс-службе суда.

В июне Треповой продлевали арест до 2 сентября.

2 апреля 2023 года в баре «Патриот» в центре Санкт-Петербурга, где проходил творческий вечер Татарского, произошел взрыв. В помещении взорвалась статуэтка, подаренная военкору одной из посетительниц. Татарский погиб, несколько десятков человек получили ранения.



Сначала СК завел дело об убийстве общеопасным способом, а затем изменил квалификацию на теракт (ст. 205 УК), максимальное наказание по этой статье — 20 лет заключения.

В конце июля Следственный комитет предъявил Треповой окончательное обвинение в совершении теракта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов. Максимальное наказание по этим трем статьям — до 30 лет лишения свободы.

По словам главы СК Александа Бастрыкина, следователи собрали доказательства и установили, что теракт в Петербург был организован «лицами, находившимися на Украине», которые «через соцсети завербовали» Трепову.

СК назвал организатором теракта бывшего лидера Национал-большевистской партии (НБП, запрещена в России и прекратила свое существование) Романа Попкова. Он объявлен в розыск. Сам Попков обвинения опровергал. «Никаких приказов Даше я не отдавал, ни с какими украинскими разведчиками я ее не знакомил», — писал он в своем телеграм-канале.

Трепова заявляла, что сожалеет о произошедшем, и что она не знала, что внутри статуэтки была бомба.