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Взрыв в Петербурге и гибель военкора Татарского. Что известно к 22:00

При взрыве в петербургском кафе погиб военкор Владлен Татарский. В 2014 году он вступил в ополчение Донбасса, после начала военной операции он вернулся в Донбасс. РБК собрал главное о взрыве в Санкт-Петербурге

Взрыв в Петербурге и гибель военкора Татарского. Что известно к 22:00
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Что известно о взрыве в Петербурге

  • При взрыве в кафе в Санкт-Петербурге вечером 2 апреля погиб блогер, военный корреспондент Владлен Татарский.
  • Также при взрыве пострадали 16 человек, сообщило в 19:30 городское управление МВД. Позднее СК сообщил о 19 пострадавших, в 20:30 губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о 25 пострадавших, из которых 19 человек были доставлены в больницы.
  • Взрыв произошел в кафе «Патриот-бар» на Университетской набережной, там проходила творческая встреча с военкором. В телеграм-канале «Кибер фронт Z» отмечается, что помещение было арендовано активистами, а принятых мер безопасности оказалось недостаточно: «Сейчас мы сотрудничаем с правоохранительными органами и надеемся, что все виновные понесут наказание».

  • Фото: Яндекс Карты
    Фото: Яндекс Карты

Реакция правоохранительных органов и первые версии

Взрыв в Петербурге и гибель военкора Татарского. Что известно к 22:00

  • Как пишет «112», встреча началась в 17:00, в 18:10 одна из посетительниц встречи подарила Татарскому статуэтку, в ней могла быть спрятана взрывчатка. Взрыв произошел, когда статуэтка находилась у Татарского в руках, девушка скрылась с места происшествия, ее разыскивают.
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  • По данным «РИА Новости», Татарский знал подарившую статуэтку девушку, она неоднократно передавала ему открытки на встречах, в этот раз предмет осматривали перед тем, как передать блогеру.
  • «То, что взорвалась статуэтка, — это одна из версий, которую рассматривает следствие. Взрыв произошел на высоте 60 см от пола», — рассказали источники РБК.
  • Мощность сработавшего взрывного устройства — от 300 до 450 г в тротиловом эквиваленте, его привели в действие дистанционно, рассказал РБК источник в МВД. Взрыв произошел с правой стороны от места, где сидел Татарский.

Взрыв в Петербурге и гибель военкора Татарского. Что известно к 22:00

  • Российским спецслужбам давно было известно, что на Татарского готовится покушение, говорит источник РБК в полиции.
  • Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал взрыв в кафе, при котором погиб Владлен Татарский, «внутренним терроризмом».
  • Следственный комитет завел уголовное дело по статье об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК). В правоохранительных органах сообщили RT, что произошедшее предварительно рассматривают как теракт.

Как выглядит кафе после взрыва, в котором погиб Владлен Татарский
Фотогалерея 

Чем был известен Владлен Татарский

Настоящее имя Татарского — Максим Фомин, ему было 40 лет. Он родился в Макеевке Донецкой области. Незадолго до Евромайдана на Украине он был осужден за вооруженное ограбление, писала «Фонтанка», после начала боев в Донбассе он вступил в ополчение с позывным Профессор. Псевдоним он выбрал по имени главного героя книги Виктора Пелевина «Generation П». После начала военной операции он вернулся в Донбасс военкором.

На его телеграм-канал подписаны более 500 тыс. человек, в нем он публиковал новости с мест боевых действий, прогнозы и собственную аналитику.

Чем известен «Патриот-бар»

На странице во «ВКонтакте» бар позиционирует себя как заведение «для единомышленников» с дискуссионными вечерами каждую субботу и воскресенье. В частности, в августе прошлого года в заведении анонсировали «прямое включение военкора» с мест боевых действий. Портал «Родина на Неве» писал, что во время одного из вечеров аудитории показали интервью с Дмитрием Пучковым (Гоблин), а участники дискуссионного клуба осудили «либеральные элиты» в России.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Владлен Татарский взрыв Санкт-Петербург
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