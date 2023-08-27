Будина назвала работу с Панфиловым «высшей лигой» для актеров

Глеб Панфилов (в центре) (Фото: Борис Кауфман / РИА Новости)

Умерший режиссер Глеб Панфилов был человеком высочайшего профессионализма и «цветом российского кинематографа», рассказали РБК его коллеги — актрисы Ольга Будина и Валентина Теличкина.

По словам актрисы Ольги Будиной, работать с Панфиловым было престижным для актера — «это было все равно что попасть в высшую лигу». Она играла младшую дочь императора в фильме режиссера «Романовы: Венценосная семья».

«Он всегда занимался поиском смысла жизни, смысла искусства», — поделилась Будина. Актриса сравнила уход Панфилова с потерей «частички жизни». «Панфилов — часть нашей истории кино, человек-легенда, человек высочайшего профессионализма, гений», — подчеркнула Будина.

«Невероятная печаль, уходят лучшие, цвет нашего кинематографа», — сказала актриса Валентина Теличкина. Она снималась в фильмах Панфилова «Начало» и «Васса». «Я знаю, что у него было много замыслов, но его подкосила смерть [его жены] Инны, это совершенно точно. Царствие ему небесное», — добавила Теличкина.

Глеб Панфилов умер на 90-м году жизни. Он был кино- и театральным режиссером, в некоторых его фильмах и спектаклях играла супруга Инна Чурикова, которая скончалась в январе. Режиссер умер в больнице после продолжительной болезни. Прощание с Панфиловым пройдет 30 августа.