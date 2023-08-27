Директор «Ленкома» назвал дату церемонии прощания с Панфиловым

Глеб Панфилов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Церемония прощания с народным артистом РСФСР режиссером Глебом Панфиловым, который накануне умер после долгой болезни, состоится 30 августа. Об этом сообщил ТАСС директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

«Прощание состоится в среду, 30 августа, место прощания пока не определено», — сказал Варшавер.

Похороны режиссера пройдут на Новодевичьем кладбище, Панфилова похоронят рядом с его супругой Инной Чуриковой.

Глебу Панфилову было 89 лет. Режиссер умер 26 августа в одной из столичных больниц после продолжительной болезни, писал телеграм-канал Mash со ссылкой на Варшавера. В мае артиста госпитализировали с инсультом, а затем выявили осложнения в виде пневмонии и воспаления легких.

Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. С 1966 года работал на «Ленфильме», с 1977-го — на «Мосфильме». В 1991-м он стал соучредителем и художественным руководителем кинокомпании «Вера».

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Среди известных киноработ режиссера — «Васса», «В огне брода нет» (первый художественный фильм Панфилова), «Начало», «Прошу слова», «Романовы. Венценосная семья», сериал «В круге первом» и др. Последний фильм — «Иван Денисович» (по повести Александра Солженицына) — вышел в 2021 году, в нем, как и во многих других фильмах Панфилова, снялась Инна Чурикова, с которой они были женаты более 50 лет. 14 января этого года она умерла после продолжительной болезни.