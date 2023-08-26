branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 26 августа
EUR ЦБ: 102,26 (-0,21) Инвестиции, 25 авг, 17:06 Курс доллара на 26 августа
USD ЦБ: 94,71 (+0,31) Инвестиции, 25 авг, 17:06
Таиланд запланировал увеличить срок безвизового пребывания для россиян Политика, 22:25
Кадыров заявил о потере подразделением ВСУ 75% личного состава Политика, 22:00
Умер режиссер Глеб Панфилов Общество, 21:58
Папа римский назвал главный грех журналистов Политика, 21:45
«Спартак» продлил серию без побед в Российской премьер-лиге Спорт, 21:29
Пушилин сообщил о 60 обстрелах ДНР за сутки Политика, 21:27
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:21
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
В Москве задержали водителя самоката, сбившего ребенка на улице Кадырова Общество, 20:57
С видом на Исаакий: почему стоит провести богемные выходные в Петербурге РБК Стиль и МТС Travel, 20:44
Тарпищев рассказал о «заклеванной» Исинбаевой и призвал ее не трогать Спорт, 20:41
Белгородский губернатор сообщил о гибели мирного жителя при атаке дрона Политика, 20:37
В Кемерово ликвидировали пожар на складе пиротехники Общество, 20:27
В Швеции неизвестные прислали в мечеть обгоревшие Кораны Общество, 20:13
Трюдо заявил о готовности НАТО и G7 к длительному конфликту на Украине Политика, 20:00
Общество ,  
0 

Умер режиссер Глеб Панфилов

Режиссер Глеб Панфилов умер на 90-м году жизни
Панфилов был кино- и театральным режиссером, в некоторых его фильмах и спектаклях играла супруга Инна Чурикова, которую он пережил чуть больше чем на полгода. Он умер в больнице после продолжительной болезни
Глеб Панфилов с сыном Иваном на церемонии прощания с Инной Чуриковой
Глеб Панфилов с сыном Иваном на церемонии прощания с Инной Чуриковой (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

На 90-м году жизни скончался режиссер Глеб Панфилов, сообщил ТАСС директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

«Ушел из жизни народный артист России Глеб Анатольевич Панфилов, уникального таланта кинорежиссер, режиссер драматического театра. Где он это доказал — в «Ленкоме Марка Захарова», где его спектакли шли много лет» — сказал директор театра.

Телеграм-канал Mash со ссылкой на Варшавера пишет, что Панфилов умер в одной из столичных больниц после продолжительной болезни.

Супругой Панфилова была актриса, народная артистка СССР Инна Чурикова. Она скончалась в январе этого года, ей было 79 лет. Она тоже работала в «Ленкоме».

Будущий режиссер родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске Челябинской области. Учился на химико-технологическом факультете Уральского политехнического института (сейчас входит в состав Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге). Работал мастером и инженером на заводе, заведовал отделом агитации и пропаганды Свердловского городского комитета ВЛКСМ.

В Свердловске Панфилов в конце 1950-х организовал студию кинолюбителей и снял несколько документальных фильмов, затем работал на местном телевидении. В начале 1960-х учился на операторском факультете ВГИКа заочно, оттуда перешел на режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров (мастерская Леонида Трауберга) в Москве, которое окончил в 1965-м. Через год пришел работать на «Ленфильм», с 1977-го работал на «Мосфильме». В 1991-м Панфилов стал соучредителем и художественным руководителем кинокомпании «Вера».

Читайте на РБК Pro
Почему соучредитель Airbnb избавился от акций компании почти на $1,5 млрд
Хочу на завод: что думают россияне о смене профессиональной деятельности
Индустрия на $15 трлн: как заработать на рынке путешествий
Топ-10 глобальных компаний с перспективами роста. Выбор Bloomberg

Среди известных киноработ режиссера — «Васса», «В огне брода нет» (первый художественный фильм Панфилова), «Начало», «Прошу слова», «Романовы. Венценосная семья» и др. Последний фильм — «Иван Денисович» (по повести Александра Солженицына) вышел в 2021 году, в нем снялась его супруга.

В «Ленкоме» режиссер поставил спектакли «Ложь во спасение», «Аквитанская львица», «Гамлет» (его дебютная работа в театре), «...Sorry». В Театре наций шла постановка Панфилова «Аудиенция» с Чуриковой в главной роли.

Среди наград Панфилова — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, премия президента Российской Федерации в области литературы и искусства, приз Каннского кинофестиваля за художественный вклад в кинематограф и др.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Глеб Панфилов Инна Чурикова Ленком
Материалы по теме
Инну Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище
Общество