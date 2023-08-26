Умер режиссер Глеб Панфилов

Панфилов был кино- и театральным режиссером, в некоторых его фильмах и спектаклях играла супруга Инна Чурикова, которую он пережил чуть больше чем на полгода. Он умер в больнице после продолжительной болезни

Глеб Панфилов с сыном Иваном на церемонии прощания с Инной Чуриковой (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

На 90-м году жизни скончался режиссер Глеб Панфилов, сообщил ТАСС директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

«Ушел из жизни народный артист России Глеб Анатольевич Панфилов, уникального таланта кинорежиссер, режиссер драматического театра. Где он это доказал — в «Ленкоме Марка Захарова», где его спектакли шли много лет» — сказал директор театра.

Телеграм-канал Mash со ссылкой на Варшавера пишет, что Панфилов умер в одной из столичных больниц после продолжительной болезни.

Супругой Панфилова была актриса, народная артистка СССР Инна Чурикова. Она скончалась в январе этого года, ей было 79 лет. Она тоже работала в «Ленкоме».

Будущий режиссер родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске Челябинской области. Учился на химико-технологическом факультете Уральского политехнического института (сейчас входит в состав Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге). Работал мастером и инженером на заводе, заведовал отделом агитации и пропаганды Свердловского городского комитета ВЛКСМ.

В Свердловске Панфилов в конце 1950-х организовал студию кинолюбителей и снял несколько документальных фильмов, затем работал на местном телевидении. В начале 1960-х учился на операторском факультете ВГИКа заочно, оттуда перешел на режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров (мастерская Леонида Трауберга) в Москве, которое окончил в 1965-м. Через год пришел работать на «Ленфильм», с 1977-го работал на «Мосфильме». В 1991-м Панфилов стал соучредителем и художественным руководителем кинокомпании «Вера».

Среди известных киноработ режиссера — «Васса», «В огне брода нет» (первый художественный фильм Панфилова), «Начало», «Прошу слова», «Романовы. Венценосная семья» и др. Последний фильм — «Иван Денисович» (по повести Александра Солженицына) вышел в 2021 году, в нем снялась его супруга.

В «Ленкоме» режиссер поставил спектакли «Ложь во спасение», «Аквитанская львица», «Гамлет» (его дебютная работа в театре), «...Sorry». В Театре наций шла постановка Панфилова «Аудиенция» с Чуриковой в главной роли.

Среди наград Панфилова — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, премия президента Российской Федерации в области литературы и искусства, приз Каннского кинофестиваля за художественный вклад в кинематограф и др.