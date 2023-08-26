Пушилин: ВСУ обстреляли ДНР 60 раз за сутки

Пушилин сообщил о 60 обстрелах ДНР за сутки

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В ДНР зафиксировано более 60 обстрелов за сутки, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

«Выпущено 203 боеприпаса с применением реактивной артиллерии калибром 122 мм, ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа», — написал он.

В Донецке получили ранения три женщины, их состояние — средней степени тяжести. Помимо этого, Пушилин сообщил о двух тяжелораненых в селе Евгеновка Великоновоселковского района: муж и жена — мужчина 1958 г.р. и женщина 1964 г.р.

Повреждены также семь жилых домов в Донецке, среди них один объект гражданской инфраструктуры в Калининском районе Горловки — был нанесен удар по жилому массиву «Солнечный».

Накануне Пушилин сообщал, что в результате обстрелов кассетными боеприпасами Петровского района Донецка погибла мирная жительница 1948 года рождения, а в населенном пункте Минеральное Ясиноватского района — мужчина 1959 года рождения.

Всего ВСУ выпустили по ДНР 174 боеприпаса с применением реактивной артиллерии 122 мм, ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа, сообщал врио главы ДНР.