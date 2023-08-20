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Военная операция на Украине ,  
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Пушилин сообщил об одном погибшем и пяти пострадавших при обстреле ДНР

Пушилин: при обстреле ДНР погиб один человек, еще пять пострадали
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Военная операция на Украине

При обстреле территории ДНР со стороны Украины погиб житель города Ясиноватая (на севере от Донецка), еще четверо получили ранения различной степени тяжести, заявил врио главы республики Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Еще один человек, по его словам, был ранен в Ольгинке Волновахского района.

Помимо этого, в результате обстрелов были повреждены 13 жилых домов в Киевском и Петровском районах Донецка, Ясиноватой, а также два объекта энергоснабжения в Ясиноватой и Горловке, написал Пушилин.

ВСУ выпустили по ДНР более 80 боеприпасов, сообщил глава республики. «Применялась реактивная артиллерия калибром 122 мм, ствольная артиллерия калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа», — добавил он.

18 августа в Киевском районе Донецка в результате детонации неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса погибли три сотрудника одного из коммунальных предприятий города, сообщал Пушилин.

«Кроме того, ранения различной степени тяжести получили четыре мирных жителя в Донецке, Макеевке, Васильевке и Никольском. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — писал глава ДНР.

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Теги
Денис Пушилин ДНР обстрелы
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