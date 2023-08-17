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Минобороны заявило об ударе по пункту управления РЭБ и ПВО Украины в ДНР

Минобороны заявило об ударе по пункту управления РЭБ и ПВО Украины в Краматорске
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские ракетные подразделения нанесли удар по пункту управления системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) украинских войск в Краматорске, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.

Кроме того, по словам военного, российская артиллерия уничтожила полевой склад боеприпасов в районе населенного пункта Белоборовка, два пункта временной дислокации украинских войск, полевой склад боеприпасов и три пикапа противника близ Бердычей, Авдеевки и Первомайского.

Военные уничтожили также гаубицу М777 у села Звановка и гаубицы Д-20 и Д-30, близ Спорного и в Северске.

Истребители-бомбардировщики Су-34 российской группировки войск «Юг» нанесли удары по украинским военным объектам на лисичанском, соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях. Авиация поразила три пункта временной дислокации ВСУ, заключил собеседник агентства.

Минобороны регулярно отчитывается об ударах по украинским военным объектам в ходе спецоперации. 15 августа ведомство сообщало, что военные нанесли удар по пункту управления системами РЭБ и ПВО в Краматорске.

Минобороны заявило об ударе по пункту управления РЭБ и ПВО Украины в ДНР
Минобороны заявило об ударе по пункту управления РЭБ и ПВО Украины в ДНР

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Минобороны Украина ВСУ
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