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Минобороны сообщило о продвижении на купянском направлении

Минобороны: на купянском направлении штурмовые отряды улучшили тактическое положение
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Подразделения российской группировки улучшили свои позиции в районе Купянска, сообщает Минобороны в ежедневной сводке. В последние дни о продвижении на этом направлении военное ведомство сообщает регулярно.

«На купянском направлении штурмовые отряды западной группировки войск вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности и улучшили тактическое положение», — говорится в сводке.

Ранее 21 августа глава Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские части находятся на подступах к Купянску.

«Нам поступает информация о том, что российские военнослужащие разбивают противника уже на подступах к Купянску. Особенно активные действия сейчас разворачиваются в районе поселка Синьковка. На данный момент мы уже можем говорить о том, что военнослужащих ВСУ в самом населенном пункте нет», — сказал Ганчев.


Минобороны Украины 16 августа признало, что на купянском направлении для украинских сил ситуация осложняется в связи с наступлением российской армии.

«По результатам работы с командирами на этом направлении был принят ряд важных решений, которые обеспечат надежность обороны», — заявил тогда командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

Жителям в районе боевых действий украинские власти предложили эвакуироваться.

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Купянск с начала спецоперации находился под контролем российских сил, однако в сентябре 2022 года он перешел под управление украинской администрации Харьковской области.

Теги
Минобороны Купянск Харьковская область
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