В Agritel спрогнозировали, что Россия будет доминировать на рынке зерна

Россия будет доминировать на рынке зерна в 2023-2024 годах, несмотря на небезопасность судоходства в Черном море. Об этом пишет французская газета Le Figaro со ссылкой на данные компании Agritel (Argos Media), специализирующейся на управлении ценовыми рисками на аграрных рынках в Европе.

«Российское господство будет продолжаться, и это необходимо в нестабильном глобальном балансе», — сказал главный аналитик сельскохозяйственных рынков Agritel Александр Мари на пресс-конференции в Париже 24 августа.

Согласно оценке Министерства сельского хозяйства США, мировые поставки пшеницы в 2023-2024 годах снизятся на 3 млн тонн из-за спада производства зерна в Канаде и Европе. В этой ситуации Россия укрепляет свои позиции ведущего мирового экспортера с «экспортной мощностью в 49 млн тонн пшеницы», считают в Agritel. Доля России в мировой торговле составляет 23% при расчетном объеме производства в 87,5 млн тонн, что «намного выше среднего показателя за последние пять лет».

«На Черноморский регион, от России до Болгарии, через Украину и Румынию, приходится 40% экспорта пшеницы в мире. Сегодня 30% экспортных мощностей Черного моря простаивают (речь идет о портах Одессы, Николаева, Бердянска и Мариуполя), а 54% находятся под угрозой из-за эскалации напряженности», — сказал Мари.

Как отмечает Figaro, под угрозой находятся украинские порты Рени и Измаил на реке Дунай, а также российские порты Ростова-на-Дону (Азовское море) и Новороссийска (Керченский пролив).

Мари заявил, что Россия в последние годы зарекомендовала себя на международном рынке как надежный поставщик качественной и дешевой пщеницы. Для страны в области глобальной продовольственной безопасности самым большим риском сегодня является безопасность на море, считает эксперт.

Россия 17 июня вышла из зерновой сделки — соглашения, заключенного отдельно Украиной и Россией с Турцией и ООН в июне 2022 года. Сделка включала в себя две части: Черноморскую зерновую инициативу и Меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН. Первая часть касалась вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного, вторая — снятия ограничений на российский сельхозэкспорт.

Россия назвала причиной выхода из сделки невыполнение второй части соглашения. Украина заявляла, что готова по-прежнему использовать зерновой коридор. Минобороны России предупредило в июле, что будет считать все суда в акватории Черного моря, которые идут в украинские порты, потенциальными перевозчиками военных грузов. Ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод были объявлены временно опасными для судоходства.

Позже Минобороны Украины также заявило, что все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов России, могут рассматриваться Киевом как перевозящие грузы военного назначения «со всеми соответствующими рисками». Судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива было объявлено опасным.