Сальдо предложил Путину способ транспортировки зерна в Турцию

Российское зерно можно поставлять в Турцию по старой паромной переправе из Скадовского порта до Зонгулдака и Стамбула, предложил Сальдо на встрече с Путиным. Президент пообещал изучить идею

Владимир Сальдо и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предложил президенту России Владимиру Путину возобновить паромную переправу между Херсонской областью и Турцией, чтобы перевозить зерно.

«В связи с тем, что на сегодняшний день зерновая сделка уже отсутствует, есть предложение возобновить торговый путь. Когда я еще работал мэром [Херсона] в 2007 году, из Скадовского порта на Черном море до Зонгулдака и Стамбула ходил паром, паромная переправа работала, более 1200 заходов иностранных было», — сказал Сальдо на встрече с президентом.

По его словам, протяженность маршрута до Зонгулдака — 295 миль, которые можно преодолеть в среднем за 20 часов. «Уже 1,5 млн т собрали зерновых <...>. Их же надо транспортировать куда-то — вот прямой путь, возобновление», — добавил глава региона.

Путин пообещал рассмотреть идею Сальдо.

Зерновая сделка была заключена год назад Россией и Украиной независимо друг от друга при посредничестве Турции и ООН. Она включала в себя две части: Черноморскую зерновую инициативу и Меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН. Первая часть касалась вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного; вторая — снятия ограничений на российский сельхозэкспорт. Сделку неоднократно продлевали, последний раз — до 17 июля, однако Россия объявила о ее приостановке. Москва считает, что российская часть соглашения не была выполнена. Российская сторона не исключила возвращения в сделку при выполнении этих условий.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган называл соглашение о вывозе украинского зерна через порты Черного моря одним из главных прорывов и дипломатических достижений. После решения России приостановить участие в соглашении он заявил, что сделка может возобновиться после визита Путина в Турцию. «Я считаю, что, подробно обсудив этот вопрос с господином Путиным, мы обеспечим продолжение этого гуманитарного усилия», — утверждал он.

Тем не менее, по данным The Wall Street Journal, в конце июля Путин проигнорировал просьбы Эрдогана обсудить возвращение Москвы к зерновой сделке. Отказ России продлевать сделку произошел после ряда шагов Турции, которые показали поворот внешней политики Анкары в сторону Запада, указывала газета.

ТАСС со ссылкой на дипломатические источники 24 августа сообщил, что президенты могут встретиться 4 сентября в Сочи. Источники Yeni Safak и NTV говорили, что визит станет шагом к тому, чтобы восстановить зерновую сделку. По их данным, по этому вопросу был достигнут значительный прогресс.