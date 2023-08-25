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Япония оценила концентрацию трития в сброшенной с АЭС воде

Оператор «Фукусимы-1»: концентрация трития в океане у АЭС ниже нормы в 40 раз
Фото: Kyodo / Reuters
Фото: Kyodo / Reuters

Компания-оператор АЭС «Фукусима-1» в Японии провела первые анализы сброшенной в океан воды со станции и сообщила, что концентрация радиоактивного вещества тритий в ней существенно ниже предельно допустимого значения. Результаты анализа измерений были опубликованы на сайте оператора TEPCO (Tokyo Electric Power Co., Токийская электроэнергетическая компания).

Пробы воды были собраны в радиусе 3 км от атомной электростанции в 10 разных точках, после чего ученые провели измерения концентрации радиоактивного вещества тритий, пишет газета «Ёмиури симбун.» Результаты анализа подтвердили, что во всех 10 точках концентрация вещества была по меньшей мере в 40 раз ниже допустимого предела в 1500 беккерелей на литр.


24 августа Япония начала сброс воды, использовавшейся для ликвидации последствий аварии на АЭС «Фукусима».

Эта вода до этого служила для охлаждения поврежденных цунами реакторов АЭС, а затем прошла специальную очистку.Она хранится более чем в 1 тыс. резервуаров, общий объем которых 1,34 млн т. 

Однако полностью очистить воду от радиоактивного вещества тритий оказалось невозможно, поэтому перед сбросом воды в океан рабочие на станции смешивают ее с морской водой и выливают в «яму» на территории станции. Когда «яма» переполняется, вода течет в подводный туннель, ведущий к выходу в километре от берега, и сбрасывается в океан, пояснял телеканал NHK.

Первый этап сброса воды будет проходить непрерывно в течение 17 дней. Ожидается, что период сброса всей воды, накопленной на станции, составит около 30 лет. Утилизация воды началась спустя 12 лет после аварии на АЭС «Фукусима-1», где произошли несколько взрывов и утечка радиации.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в июле признало безопасным японский план по сбросу воды в океан.

Из-за сброса воды с японской АЭС Китай приостановил импорт всех японских морепродуктов, а Южная Корея продлила запрет на импорт морепродуктов из восьми префектур Японии, включая Фукусиму.

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Теги
«Фукусима-1» АЭС Япония радиация
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