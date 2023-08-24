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Росрыболовство усилит контроль после сброса воды с АЭС «Фукусима-1»

Росрыболовство отправит экспедицию для контроля радиации после сброса воды с «Фукусимы-1»
Японская Tokyo Electric Power Co. начала сброс воды с АЭС «Фукусима-1» 24 августа — он будет проходить непрерывно в течение 17 дней. Росрыболовство пообещало следить за радиационным фоном и состоянием воды и улова в акватории
Вид на АЭС &laquo;Фукусима-1&raquo;
Вид на АЭС «Фукусима-1» (Фото: Kyodo / Reuters)

Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) усилит контроль за состоянием радиационного фона в воздухе, в воде, в уловах и в донных отложениях после того, как японская Tokyo Electric Power Co. начала сброс воды с АЭС «Фукусима-1». Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

Там подчеркнули, что сброс воды с японской АЭС в целом «опасений не вызывает», однако глава Росрыболовства Илья Шестаков поручил Всероссийскому НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) провести комплексные мониторинговые исследования, с целью оценки состояния водных биологических ресурсов в зоне распространения технической воды, сброшенной с «Фукусимы-1».

«Экспедиция [ВНИРО] позволит убедиться в безопасности акватории Южно-Курильского района, а также в отсутствии рисков для осуществления промысла дальневосточными рыбаками. Для выполнения наблюдения создана научная группа, которая выходит в рейс на научно-исследовательском судне Тихоокеанского филиала института. Ученые будут выполнять системный контроль и фиксацию показателей радиационного фона в воздухе, в воде, в уловах и в донных отложениях», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что промысел в районе сброса воды с АЭС российскими судами не ведется, а за последние три года объем импорта рыбной продукции из Японии в Россию упал на 93%. «Так, в 2020 году было импортировано 2,9 тыс. т продукции. В 2021 году — 1,4 тыс. т. По итогам 2022 года объем импорта существенно сократился и составил всего 192 т продукции. За январь—июль 2023 года объем импортируемых из Японии рыбы и рыбной продукции составил 112 т (-29% к уровню 2021 года)», — сообщили в Росрыболовстве.

24 августа японская компания Tokyo Electric Power Co. начала сброс воды с АЭС «Фукусима-1». На станции находится очищенная вода, но содержащая радиоактивные вещества, такие как тритий. Вода хранится более чем в 1 тыс. резервуаров, общий объем которых 1,34 млн т. Сливные работы проводятся в здании сейсмоизоляции внутри АЭС. Рабочие смешивают очищенную воду (полностью очистить ее от радиоактивных элементов невозможно) с морской водой и выливают ее в «яму». Когда «яма» переполняется, вода течет в подводный туннель, ведущий к выходу в километре от берега, и сбрасывается в океан, отмечал телеканал NHK.

Первый сброс воды будет проходить непрерывно в течение 17 дней. Ожидается, что период сброса всей воды составит около 30 лет. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в июле признало безопасным японский план по сбросу воды в океан.

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Утилизация очищенной воды началась спустя 12 лет после аварии на атомной станции. В марте 2011 года в Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 9, после чего на побережье страны обрушилось цунами. Жертвами удара стихии стали около 20 тыс. человек. Цунами вызвало аварию на АЭС «Фукусима-1», где произошли несколько взрывов и утечка радиации. Станцию после этого отключили, а жителей расположенных поблизости регионов эвакуировали.

На фоне сброса воды с японской АЭС Китай приостановил импорт всех японских морепродуктов, а Южная Корея продлила запрет на импорт морепродуктов из восьми префектур Японии, включая Фукусиму.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев заявил РБК, что российский импорт рыбопродукции из Японии незначителен. Зверев также отметил, что Россия усилила радиационный мониторинг морской среды и ее обитателей на фоне обеспокоенности решением японских властей сбросить очищенную воду с АЭС.

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Теги
Елена Сухорукова Елена Сухорукова, Илья Пламенев Илья Пламенев
Росрыболовство радиация «Фукусима-1» АЭС сброс воды
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