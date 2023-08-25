«Коммерсантъ» узнал о планах привязать российское ПО к отечественным ОС

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Минцифры планирует внести поправки в постановление, которое определяет процедуру включения российского софта в реестр отечественного программного обеспечения (ПО), узнал «Коммерсантъ».

По данным издания, министерство хочет обязать включать в реестр программы, которые могут работать как минимум с двумя российскими операционными системами (ОС). Кроме того, для получения государственных льгот при закупках ПО должно быть совместимо с российскими процессорами из реестра Минпромторга.

В Минцифры уточнили, что совместимость с отечественными процессорами не будет обязательной для включения в реестр, но станет преимуществом.

В Минпромторге подчеркнули, что разработка и адаптация ПО — долгий процесс, поэтому Минцифры уже сейчас занимаются введением новых требований. «Это в полной мере соответствует стратегии развития микроэлектроники в России», — добавили в министерстве.

После начала военной операции производители иностранных ОС приостановили продажи в России. Корпорация Apple не предоставляет российским пользователям macOS с 1 марта, американская Microsoft, которая разрабатывает Windows, — с 4 марта. Заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак назвал уход Microsoft позитивным шагом с точки зрения разработчиков и производителей отечественного программного обеспечения.

Российские компании занимаются разработкой ОС и для мобильных устройств. В конце июля компания НТЦ ИТ «РОСА» показала первый отечественный смартфон, который работает на российской операционной системе Rosa Mobile.