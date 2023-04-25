Власти назвали сроки решения по предустановке российских ОС на компьютеры

Глава Минцифры: решение по обязательной предустановке российских ОС на ПК может быть в мае

Фото: Михаил Голоденков для РБК

Минцифры рассматривает инициативу, обязывающую ретейлеров продавать персональные компьютеры (ПК) в России только с предустановленной на них отечественной операционной системой (ОС), рассчитывает на принятие решения в мае. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев, передает «РИА Новости».

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве сообщала, что власти могут обязать ретейлеров предустанавливать российскую ОС на все персональные компьютеры, которые поставляются в Россию, и Минцифры готовит соответствующий документ.

«Мы сейчас рассматриваем такую инициативу. В рамках закона о предустановках мы можем обязывать продавать устройства только с предустановленными российскими программами. Поэтому сейчас мы смотрим <…> Мы считаем, что в целом надо дать сигнал, что персональные компьютеры: моноблоки, десктопы, ноутбуки — должны продаваться как минимум с одной российской предустановленной системой», — сказал Шадаев.

По его словам, соответствующее решение может быть принято до конца мая. «Мы исходим из технической зрелости и наличия конкурентного рынка. В этом смысле мы понимаем, что по операционным системам для десктопов, ноутбуков в целом у нас очень хорошие показатели по внедрению по 2022 году, и в целом мы считаем, что проблем технических нет», — отметил министр. При этом на смартфоны новация распространяться не будет, добавил он.

Как писал «Коммерсантъ», в ноябре 2022 года Минцифры провело опрос среди предпринимателей для выбора «целевых» российских ОС. По итогам были выделены ОС Astra Linux (ГК «Астра»), ОС «Альт» («Базальт СПО») и «Ред ОС» («Ред Софт»), которые базируются на Linux. По данным газеты, Минцифры планирует внести проект, обязывающий предустанавливать российскую ОС на ПК уже во втором квартале 2023 года.

Руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин объяснял газете, что сейчас продавец имеет право отказаться от предустановки российского ОС, указав на отсутствие полномочий, однако при изменении регулирования он будет обязан заниматься этим под угрозой изъятия товара.

Председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов отметил, что предустановка российской ОС позволит избежать нелегальных установок Windows Microsoft, которая не получает обновлений безопасности. Однако если производителей обяжут предустанавливать российскую ОС, это может привести к удорожанию продукции, предупредил представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов.

Корпорация Apple, которая разрабатывает macOS, приостановила продажи на российском рынке 1 марта 2022 года. Другая американская компания, Microsoft, которая занимается разработкой ОС Windows, приостановила продажу новых продуктов и предоставление услуг в России 4 марта. После этого заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак отметил, что считает уход Microsoft позитивным шагом с точки зрения разработчиков и производителей отечественного софта.