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В штабе Трампа рассказали о его планах дебатировать только с Байденом

Daily Telegraph: Трамп будет дебатировать только с кандидатом от демократов

Экс-президент США Дональд Трамп будет дебатировать только с действующим главой государства Джо Байденом, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на советников и помощников Трампа.

Будучи подавляющим лидером республиканской гонки, Трамп считает себя бесспорным «лидером партии», отметили собеседники газеты. Он считает, что любые республиканские дебаты, которые происходят без него — «ничего не значат», и поэтому не хочет помогать своим соперникам, участвуя в них.

«Он выступит против того, кого выставят демократы — будь то Байден или [вице-президент США] Камала [Харрис], или кто бы то ни было — и он победит», — заявил Стивен Чунг, представитель предвыборного штаба экс-президента.

23 августа в Милуоки прошли первые дебаты кандидатов в президенты в рамках праймериз Республиканской партии. Трамп отказался от участия в них. Вместо этого он дал интервью бывшему телеведущему Fox News Такеру Карлсону.

«Неужели я буду сидеть там час или два, сколько бы это ни было, и подвергаться нападкам со стороны людей, которые даже не должны баллотироваться в президенты? Должен ли я это делать?», — объяснял Трамп свой отказ от дебатов.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик

14 июня 1946 года
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