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В Калужской области сбили дрон над Козельским районом

Калужский губернатор Шапша: система ПВО сбила беспилотник над Козельским районом
Сюжет
Военная операция на Украине

Система ПВО сбила беспилотник над территорией Козельского района Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша.

«Сегодня ночью на территории Козельского района силами ПВО был уничтожен БПЛА», — написал он в своем телеграм-канале. По его словам, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении одного дрона над Калужской областью. Российские средства ПВО также сбили два беспилотника над Брянской областью.

Накануне два дрона были уничтожены на территории Кировского района, вблизи калужского поселка Шайковка. Рядом находится одноименный военный аэродром. Там дислоцируется 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк.

Об отраженной атаке дрона в Кировском районе Шапша также сообщал 21 августа. Mash писал, что сбитый дрон упал на территорию «Шайковки».

В последнее время атаки дронов на российские регионы усилились. В Кремле считают, что Украина прибегает к тактике «нанесения террористических ударов» с помощью беспилотников из-за отсутствия успехов в ходе контрнаступления.

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В Калужской области сбили дрон над Козельским районом
В Калужской области сбили дрон над Козельским районом

Теги
беспилотники дроны Калужская область Владислав Шапша
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