Эрдоган призвал реформировать Совбез ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал реформировать Совет Безопасности ООН из-за несовершенства нынешнего порядка, который ограничивает судьбу человечества. Об этом Эрдоган заявил в Анкаре на организованном для аккредитованных в столице послов зарубежных государств по случаю священного мусульманского месяца Рамадан.

«Нынешний порядок, который заключает судьбу всего мира в ловушку между губами пяти стран, неустойчив. Крайне необходимо, чтобы СБ ООН был реформирован с инклюзивным и всеобъемлющим пониманием», — заявил Эрдоган (цитата по Anadolu).

В марте 2022 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что украинский конфликт показал, что Совбез ООН нуждается в реформах.

В июне Эрдоган сказал, что западная система обеспечения собственной безопасности и благополучия разрушена. «Предложение, которое мы уже много лет высказывали по поводу реформы ООН, выглядит удачным. Мир больше пяти [стран — постоянных членов СБ ООН: Россия, Китай, США, Франция, Великобритания]. Теперь они сами начали это говорить. Говорят, надо реформировать Совет Безопасности ООН», — заявил он. Эрдоган подчеркнул, что в Европе паника из-за конфликта на Украине.

О необходимости реформировать Совбез ООН высказывался также премьер-министр Японии Фумио Кисида. Он отметил, что СБ неэффективен, поскольку на заседании членов Совета Безопасности не удалось принять резолюцию, осуждающую российскую военную операцию на Украине — тогда Россия наложила вето.