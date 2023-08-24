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Война санкций ,  
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Бербок назвала причину устойчивости России к санкциям Запада

Глава МИД Германии Бербок: экономические санкции не оказывают влияния на Россию
Сюжет
Война санкций
Анналена Бербок
Анналена Бербок (Фото: Michele Tantussi / Getty Images)

Экономические санкции, которые были введены западными странами против России из-за конфликта на Украине, не привели к ожидаемым последствиям, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью журналисту Стефану Ламби.

По ее словам, меры, которые были бы чувствительны для демократий западного типа, не действуют против других режимов.

«На самом деле экономические санкции имели бы экономические последствия. Но это не так. Потому что логика демократий не работает в автократиях», — сказала Бербок (цитата по Stern).

По ее мнению, конфликт на Украине невозможно закончить рациональными решениями и мерами, «принятыми цивилизованными правительствами».

23 июня Евросоюз принял 11-й пакет санкций против России. В него включили возможность расширения запрета на вывоз товаров в третьи страны, через которые подсанкционные товары поступают в Россию, а также добавили запрет на перевозку грузов в ЕС прицепами, зарегистрированными в России.

Также ЕС включил в черный список 87 организаций, «непосредственно поддерживающих военно-промышленный комплекс России» в конфликте с Украиной. Это организации из Китая, Узбекистана, ОАЭ, Сирии и Армении, уточнила Еврокомиссия.

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Россия считает санкции незаконными. В Кремле предупреждали, что любые ограничения против России бьют по мировой экономике и ускоряют скатывание в кризис.

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Германия Анналена Бербок санкции против России санкции
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