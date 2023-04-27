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Максима Каца будут заочно судить по делу о фейках об армии

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о фейках против Максима Каца
Максим Кац
Максим Кац (Фото: Иван Петров / ТАСС)

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение против блогера Максима Каца (признан в России иноагентом), его будут судить заочно. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

Каца обвиняют по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти). Максимальное наказание — десять лет лишения свободы.

По данным следствия, Кац опубликовал на YouTube видеозапись, в которой распространил заведомо ложную информацию, «содержащую данные об использовании ВС РФ для уничтожения населенных пунктов и гражданского населения в ходе проведения специальной военной операции на Украине».

23 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал Максима Каца по уголовной статье. В октябре Каца объявили в федеральный розыск по статье УК. «Названные обстоятельства являются исключительным случаем, позволяющим проведение судебного разбирательства в отсутствие обвиняемого Каца», — сказали в прокуратуре.

Блогера внесли в список физлиц-иноагентов 22 июля 2022 года. В графе сведений о его иностранных источниках указана Украина.

Кац сообщал, что после начала военной операции на Украине переехал в Израиль.

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Теги
Максим Кац Генпрокуратура фейк
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