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Моди заявил о полной поддержке Индией расширения БРИКС

Моди: Индия полностью поддерживает расширение БРИКС
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Саммит БРИКС
Нарендра Моди
Нарендра Моди (Фото: Gianluigi Guercia / Reuters)

Индия полностью поддерживает расширение БРИКС, заявил на пленарном заседании саммита блока премьер-министр страны Нарендра Моди. Его слова приводит The Indian Express.

«Индия полностью поддерживает расширение БРИКС и приветствует движение вперед в этом направлении на основе консенсуса», — заявил премьер.

В конце июля Bloomberg сообщал, что Индия и Бразилия выступили против попытки Китая быстро расширить формат БРИКС, чтобы усилить политическое влияние Пекина. По данным агентства, Дели и Бразилиа возразили Пекину в ходе подготовительных переговоров к предстоящему саммиту в Йоханнесбурге, где страны-участницы должны обсудить потенциальное расширение группы за счет Индонезии и Саудовской Аравии.

Бразилия опасалась, что стремление десятков стран присоединиться к альянсу усилит озабоченность Запада, который посчитает БРИКС противовесом США и ЕС. Индия, в свою очередь, настаивала на более строгих правилах вступления в организацию.

В настоящее время в БРИКС входят пять стран — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В середине августа власти последней заявляли, что желание вступить в БРИКС выразили более 40 государств, 23 из которых подали официальные заявки. Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал в интервью РБК называл среди подавших заявки Аргентину, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Египет, Сенегал, Алжир, Эфиопию и Индонезию.

Критерии отбора кандидатов пока не опубликованы. «Мы разработали руководящие принципы, стандарты, критерии и правила процедуры. Но это пока внутренние документы», — уточнял РБК Суклал. Сначала их, по словам шерпы, должны одобрить главы государств — членов блока.

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Вопрос расширения организации должны обсудить в основной день саммита БРИКС, 23 августа. Расширение блока также поддержали Китай, ЮАР и Бразилия. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Москва готова содействовать расширению БРИКС в ходе своего председательства в организации в 2024 году.

Теги
Нарендра Моди БРИКС Индия
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