Моди предложил создать консорциум космических исследований стран БРИКС

Моди предложил лидерам стран БРИКС создать консорциум космических исследований, в рамках которого страны бы могли изучать космос «на благо всего мира». Ранее о желании усилить сотрудничество БРИКС в космосе говорил Юрий Борисов

Нарендра Моди (Фото: Gianluigi Guercia / Reuters)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил лидерам стран БРИКС расширить сотрудничество в области космоса, создав консорциум по его исследованию. Об этом он заявил, выступая на саммите БРИКС в ЮАР, трансляцию вел РБК.

«Чтобы еще больше расширить наше тесное сотрудничество, я хотел бы представить вам несколько предложений, первое из которых — сотрудничество в области космоса. Мы уже работаем над созданием спутниковых систем БРИКС. Мы можем подумать о создании полноценного консорциума по исследованию космоса внутри БРИКС», — сказал Моди.

По его словам, в рамках такого консорциума страны БРИКС смогут заниматься в том числе космическими исследованиями и мониторингом погоды «на благо всего мира».

Объединение БРИК было создано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2006 года Бразилией, Россией, Индией и Китаем. Первый саммит союза состоялся в 2009 году в Екатеринбурге. В 2010 году к объединению присоединилась ЮАР, союз стал называться БРИКС. Страны — участницы БРИКС ведут сотрудничество на политической, экономической и культурной основах. XV саммит БРИКС проходит с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге.

Ранее о том, что странам БРИКС следовало бы поделиться компетенциями в сфере освоения космоса и предоставления космических услуг и начинать продумывать проекты на принципах технологического альянса, говорил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. «В одиночку создавать дорогостоящие крупные глобальные системы — это касается развития многоспутниковых группировок для предоставления космических услуг, <…> развития и продолжения исследования пилотируемой космонавтики, я уже не говорю о научном космосе, исследовании Луны, Венеры и Марса — это очень дорогостоящие проекты, которые требуют сложения компетенций. <...> Сегодня для нас безусловный приоритет — развитие сотрудничества в рамках БРИКС в области космонавтики», — говорил он в рамках саммита ПМЭФ в июне этого года.

О стремлении углублять космическое сотрудничество в рамках БРИКС говорил и руководитель Национального космического управления Китая Чжан Кэцзянь, а также представители Венесуэлы, Алжира и Малайзии.