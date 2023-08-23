Брянская епархия: при обстреле со стороны ВСУ пострадал деревянный храм в селе Зерново

В Брянской епархии сообщили о первом пострадавшем при обстреле храме

Фото: Яндекс.Карты

Деревянный храм в селе Зерново Брянской области пострадал при очередном обстреле со стороны Украины, сообщает пресс-служба Брянской епархии.

Обстрел произошел во вторник, 22 августа 2023 года.

«В результате обстрела пострадал деревянный храм во имя новомучеников и исповедников Российских. Осколками повреждено остекление храма и частично фасад здания», — говорится в сообщении.

Храм был построен и освящен в 2017 году.

«Это первый храм, пострадавший от обстрела ВСУ в Брянской епархии», — уточнили в пресс-службе.

12 августа в Белгородской и Старооскольской епархии при обстрелах со стороны ВСУ были повреждены храмы в городе Шебекино, селах Таволжанка, Муром и Дмитриевка, сообщали в местной епархии. Храм в Дмитриевке был разрушен, а позже его деревянные остатки сгорели полностью. Храм в Таволжанке был сильно поврежден, в Шебекино храм был поврежден осколками. «В Муроме в принципе село отселено, там храм старинный, кирпичный, там стены такие, что его разрушить надо постараться — но тоже осколками побиты окна», — рассказывали в епархии.

23 июля в Одессе был поврежден Спасо-Преображенский кафедральный собор. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что храм и другие исторические здания в Одессе были повреждены из-за российского удара. Минобороны России утверждало, что ударов по Спасо-Преображенскому собору не наносило, а все цели, по которым ударили российские военные в ночь на 23 июля, были расположены «на безопасной дистанции от храмового комплекса». Ведомство предположило, что собор был разрушен «в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО» Украины.