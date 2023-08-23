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В Брянской епархии сообщили о первом пострадавшем при обстреле храме

Брянская епархия: при обстреле со стороны ВСУ пострадал деревянный храм в селе Зерново
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Деревянный храм в селе Зерново Брянской области пострадал при очередном обстреле со стороны Украины, сообщает пресс-служба Брянской епархии.

Обстрел произошел во вторник, 22 августа 2023 года.

«В результате обстрела пострадал деревянный храм во имя новомучеников и исповедников Российских. Осколками повреждено остекление храма и частично фасад здания», — говорится в сообщении.

Храм был построен и освящен в 2017 году.

«Это первый храм, пострадавший от обстрела ВСУ в Брянской епархии», — уточнили в пресс-службе.

12 августа в Белгородской и Старооскольской епархии при обстрелах со стороны ВСУ были повреждены храмы в городе Шебекино, селах Таволжанка, Муром и Дмитриевка, сообщали в местной епархии. Храм в Дмитриевке был разрушен, а позже его деревянные остатки сгорели полностью. Храм в Таволжанке был сильно поврежден, в Шебекино храм был поврежден осколками. «В Муроме в принципе село отселено, там храм старинный, кирпичный, там стены такие, что его разрушить надо постараться — но тоже осколками побиты окна», — рассказывали в епархии.

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23 июля в Одессе был поврежден Спасо-Преображенский кафедральный собор. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что храм и другие исторические здания в Одессе были повреждены из-за российского удара. Минобороны России утверждало, что ударов по Спасо-Преображенскому собору не наносило, а все цели, по которым ударили российские военные в ночь на 23 июля, были расположены «на безопасной дистанции от храмового комплекса». Ведомство предположило, что собор был разрушен «в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО» Украины.

Теги
Брянская область храм обстрел ВСУ
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