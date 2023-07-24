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Генсек ООН осудил удар России в районе Одессы

Генсек ООН Гуттериш осудил удар России в районе Одессы
Сюжет
Военная операция на Украине
В ООН осудили Россию из-за ударов в районе Одессы, что по словам генсека, привело к повреждению собора в городе. Минобороны России заявило, что возможной причиной разрушения собора в Одессе было падение украинской ракеты.
Фото: Nina Liashonok / Reuters
Фото: Nina Liashonok / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил нанесение Россией ракетного удара по Одессе 23 июля Его заявление опубликовала пресс-служба ООН.

По его словам, в результате удара «пострадали мирные жители и был нанесен ущерб Спасо-Преображенскому собору, находящемуся под охраной ЮНЕСКО, и другим историческим зданиям в историческом центре Одессы».

Гутерриш выразил беспокойство угрозой, которую конфликт представляет для сохранения украинской культуры и наследия. Он привел данные ЮНЕСКО, согласно которым, с начала полномасштабных боев на Украине пострадали не менее 270 объектов культуры, 116 из которых были религиозными объектами.

Спасо-Преображенский кафедральный собор — крупнейший православный храм Одессы. Он был заложен в 1794 году, в 1936 году разрушен. В начале 2000-х годов собор восстановили, его в 2010 году освятил патриарх Кирилл.

Исторический центр Одессы был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО в этом январе в связи с «угрозой разрушения».

Фото:Сергей Смолинцев / Reuters Фото:Нина Ляшонок / Reuters Фото:Нина Ляшонок / Reuters Фото:Нина Ляшонок / Reuters Фото:Нина Ляшонок / Reuters Фото:news.church.ua Фото:news.church.ua Фото:odeskaODA / Telegram Фото:news.church.ua Фото:news.church.ua Фото:news.church.ua Фото:odeskaODA / Telegram Фото:odesacityofficial / Telegram Фото:news.church.ua Фото:od.npu.gov.ua

Минобороны России указывало, что ударов по Спасо-Преображенскому собору не наносило, а все цели, по которым ударили российские военные в ночь на 23 июля были расположены «на безопасной дистанции от храмового комплекса». Ведомство предположило, что собор был разрушен «в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО» Украины. В ведомстве указывали, что целями ударов в районе Одессы были объекты, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров, а также по места их изготовления. Там добавили, что на объектах, по которым были нанесены удары, находились иностранные наемники.

Представитель МИД России Мария Захарова говорила также, что «повреждения Спасо-Преображенского собора тоже на совести киевского режима и безграмотных операторов комплексов ПВО».

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Генсек ООН осудил удар России в районе Одессы
Генсек ООН осудил удар России в районе Одессы

 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ООН Антонио Гутерриш Одесса Украина
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