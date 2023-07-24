Кремль отверг обвинения в адрес России в разрушении храма в Одессе

Утверждения, что Россия виновна в разрушении собора, — неправда, заявил Песков. Минобороны называло возможной причиной падение украинской ракеты. На Украине сообщили о повреждении 25 памятников архитектуры из-за удара 23 июля

Фото: Нина Ляшонок / Reuters

Россия отвергает обвинения в разрушении Спасо-Преображенского собора в Одессе, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, храм повредили «антиракеты».

Как напомнил представитель Кремля, Россия не раз заявляла, что вооруженные силы страны не атакуют объекты социальной инфраструктуры, а также храмы и церкви. «Поэтому подобные обвинения мы не принимаем. Это является абсолютной неправдой», — сказал он.

По словам Пескова, «там речь идет об антиракетах, собственно, которые были выпущены и которые сами разрушили этот храм».

Минобороны России ранее заявило, что храм был разрушен, вероятнее всего, из-за падения украинской зенитной управляемой ракеты «в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО». Ведомство сообщило, что в тот день наносило удары по объектам, где, по его данным, готовились теракты против страны и находились иностранные наемники; эти цели были расположены «на безопасной дистанции от храмового комплекса».

По данным властей Одессы, в результате удара в ночь на 23 июля были повреждены не только собор, но еще 44 здания, из которых 25 — памятники архитектуры. Пострадали больше 20 человек, один погиб.

Спасо-Преображенский кафедральный собор — крупнейший православный храм Одессы. Он был заложен в 1794 году, в 1936 году разрушен. В начале 2000-х годов собор восстановили, в 2010 году его освятил патриарх Кирилл.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони пообещала, что ее страна поможет Украине в восстановлении собора. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что храм и другие исторические здания в Одессе были повреждены из-за российского удара, и осудил действия Москвы. В январе исторический центр города был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Одесса с начала прошлой недели подвергается ночным ударам, они происходят после взрыва на Крымском мосту 17 июля, в котором Россия винит Украину. Минобороны России несколько раз сообщало об атаках на объекты в Одессе, называя их «ударами возмездия». Российские военные заявляют, что не атакуют гражданские объекты.